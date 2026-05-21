شركة Haier تُوقِّع اتفاقية رعاية لمدة أربع أعوام مع النادي الأهلي للرياضة البدنية، لتصبح الراعي الرئيسي الثاني للنادي

توسّع Haier إستراتيجية "اللعب مع أصحاب المركز الأول" الرياضية لتصل إلى إفريقيا، لدعم التنمية عالية الجودة في مصر وعبر القارة من خلال الابتكار والتفاعل المحلي العميق

Haier Signs Four-Year Sponsorship with Al Ahly FC, Becoming the Club's Second Main Sponsor Haier Extends “Play with the Number Ones” Sports Strategy to Africa, Driving High-Quality Development in Egypt and Across the Continent Through Innovation and Deep Local Engagement

القاهرة، 21 مايو 2026 /PRNewswire/ -- وقّعت Haier، العلامة التجارية الأولى عالميًا في الأجهزة المنزلية الكبرى لمدة 17 عامًا متتالية بحسب تصنيف Euromonitor International، اتفاقية رعاية لمدة أربع أعوام مع النادي الأهلي للرياضة البدنية، النادي الأكثر شهرة ونجاحًا في تاريخ كرة القدم الإفريقية، وصاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال إفريقيا (CAF) برصيد 12 لقبًا. بموجب الاتفاقية، ستصبح Haier الراعي الرئيسي الثاني للنادي، مع حصولها على حقوق دعائية بارزة تشمل وضع شعارHaier على القميص الرسمي للفريق الأول بالنادي الأهلي. يمثل هذا التعاون أول توسع لإستراتيجية Haier الرياضية العالمية "اللعب مع أصحاب المركز الأول" داخل القارة الإفريقية.

قال Li Dapeng، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في Haier: "شراكتنا مع النادي الأهلي للرياضة البدنية تتجاوز بكثير مجرد اتفاقية رعاية، فهي تعاون بين مؤسستين رائدتين تتشاركان إرثًا من النجاح والطموح والابتكار والتميّز". "يمثل الأهلي الشغف والإلهام لملايين المشجعين في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، ونحن فخورون بأن نصبح جزءًا من هذه الرحلة الاستثنائية. ومن خلال هذه الشراكة، نهدف إلى تعزيز ارتباطنا بالمستهلك المصري، مع الجمع بين التكنولوجيا والرياضة والحياة الذكية تحت رؤية مشتركة واحدة".

صرح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي للرياضة البدنية: "يسعدنا الترحيب بـ Haier كأحد الرعاة الرئيسيين للنادي الأهلي، في شراكة تعكس قدرة النادي المستمرة على جذب العلامات التجارية العالمية الرائدة. وتُعد Haier واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا والأجهزة المنزلية احترامًا على مستوى العالم، ونؤمن بأن هذا التعاون سيخلق قيمة كبيرة للطرفين، مع دعم خطط النادي الطموحة المستقبلية وتعزيز التجربة الشاملة لجماهير الأهلي".

تتوافق هذه الرعاية مع التوسع المستمر لشركة Haier في عملياتها الصناعية والتجارية داخل مصر. ويُعد مجمع Haier الصناعي في مدينة العاشر من رمضان في مصر أول مجمع صناعي للشركة في إفريقيا، إذ يمتد على مساحة تتجاوز 200,000 متر مربع، بإجمالي استثمارات يبلغ 185 مليون دولار أمريكي. وقد وصلت المرحلة الأولى، التي تشمل إنتاج أجهزة التكييف والتلفزيونات والغسالات، إلى طاقة إنتاجية تتجاوز 900,000 وحدة. أما المرحلة الثانية، التي تركز على منتجات التبريد، فقد تم وضع حجر الأساس لها في سبتمبر 2024، ومن المتوقع بدء تشغيلها بنهاية عام 2026. كما دخلت Haier أيضًا التاريخ باعتبارها أول شركة صينية في مصر تحصل على الرخصة الذهبية، ما عزز مكانتها كنموذج مرجعي للمستثمرين الدوليين في البلاد.

وحققت شركة Haier تقدمًا ملحوظًا في فئة المنتجات الفاخرة من خلال تقديم منتجات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق المحلية. للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة في مصر، طورت Haier ضواغط بمعيار T3 تضمن تشغيلًا مستقرًا حتى عند درجات حرارة تصل إلى 53 درجة مئوية، إلى جانب أنظمة إنفرتر مصممة خصيصًا لتتناسب مع شبكة الكهرباء المحلية، وطرازات AI ECO التي تقلل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 60%. بفضل جهود Haier، يشهد سوق أجهزة التكييف في مصر تسارعًا في التحول نحو تقنية الإنفرتر، حيث تستحوذ الشركة على حصة سوقية تبلغ 35% من سوق أجهزة التكييف الإنفرتر في مصر. في عام 2024، افتتحت Haier مركز خدمة للعلامة التجارية في مدينة نصر بالقاهرة، يوفّر تجربة متكاملة للمنتجات بمختلف الفئات، إلى جانب دعم ما بعد البيع باحترافية عالية. في عام 2026، دخلت Haier إلى Massmart، أكبر سلسلة تجزئة في جنوب أفريقيا، ما عزز توسعها في أنحاء القارة الإفريقية.

ترتكز إستراتيجية Haier الرياضية "اللعب مع أصحاب المركز الأول" على عقد شراكات مع أندية واتحادات وأحداث رياضية دولية كبرى حول العالم. في كرة القدم، أعلنت Haier مؤخرًا شراكات مع نادي ليفربول لكرة القدم وباريس سان جيرمان لكرة القدم، كما تتعاون مع الدوري الأسباني (LALIGA) ودوري البرتغال (Liga Portugal) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. لا تقتصر محفظة الشراكات على كرة القدم، بل تمتد إلى رياضة التنس عبر Roland-Garros، وإلى الكريكيت في مختلف أنحاء جنوب آسيا. تهدف كل شراكة إلى تقريب الابتكار الذكي من المستهلكين عبر اللغة المشتركة للرياضة.

على هامش مراسم توقيع الاتفاقية، كشفت Haier عن مجموعة منتجاتها لعام 2026 المخصصة للسوق المصرية، مُستعرضةً أحدث ابتكاراتها في مجالات الغسالات، وحلول التبريد، وأجهزة التلفزيون، وأنظمة تكييف الهواء التجارية.

نبذة عن مجموعة Haier

تأسست مجموعة Haier في عام 1984، وهي مزود عالمي رائد لحلول تحسين الحياة والتحول الرقمي، تحت شعار: "المزيد من الإبداع، والمزيد من الإمكانيات". تمتلك الشركة 10 مراكز أبحاث وتطوير و35 مجمعًا صناعيًا و173 مركز تصنيع حول العالم، وحققت إيرادات عالمية بلغت 59.8 مليار دولار أمريكي في عام 2025. صُنِّفَت Haier ضمن أعلى 100 علامة تجارية عالمية قيمةً من قِبل Kantar BrandZ لمدة 8 أعوام متتالية. بالإضافة إلى ذلك، احتلت Haier المركز الأول ضمن تصنيف Euromonitor العالمي لعلامات الأجهزة المنزلية الكبرى لمدة 17 عامًا متتالية. لدى Haier ثماني شركات مُدرجة في البورصة، من بينها شركتها الفرعية Haier Smart Home المُدرجة ضمن قائمة Fortune Global 500 وقائمة Fortune لأكثر الشركات إثارة للإعجاب في العالم.

