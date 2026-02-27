المزاد المباشر: يومي 24 و25 مارس 2026 في The Peninsula Beverly Hills

فتح المزايدة عبر الإنترنت: 25 فبراير 2026

بيفرلي هيلز، كاليفورنيا, 27 فبراير / شباط 2026 /PRNewswire/ -- تفخر Julien's Auctions بالإعلان عن .Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit يجمع هذا المزاد البارز بين الأزياء والأثاث وقطع التصميم من المجموعة الشخصية جوينيث بالترو، وتُقدَّم إلى جانبها قطع أرشيفية استثنائية من أعرق دور التصميم في العالم. يبدأ التسجيل والمزايدة عبر الإنترنت يوم الأربعاء 25 فبراير 2026.

سيشهد هذا الحدث، الذي يمتد على يومين، عرض مجموعة لا مثيل لها من الخياطة الراقية، والديكورات الفاخرة، وكنوز أسلوب الحياة، تعكس كل قطعة منها تأثير بالترو الممتد لعقود على أسلوب الحياة والتصميم المعاصر.

تقول جوينيث بالترو: "أؤمن بالجمال الهادئ للأشياء التي عاشت حياة قبلنا، بالمعنى الذي يتجمع بمرور الوقت، وبالطريقة التي يمكن أن تستمر بها القصة عندما تنتقل إلى أيادٍ جديدة. وبهذه الروح من الحنين والتجديد، قمت بتنسيق مجموعة مختارة من القطع من حياتي الخاصة، على أمل أن تحمل تاريخها إلى الأمام وتكتسب معنى جديدًا لمن يستقبلونها".

سيتم التبرع بجزء من عائدات بيع ممتلكات جوينيث بالترو لصالح منظمة المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen)، وهي منظمة غير ربحية معترف بها عالميًا توفر وجبات طازجة ومغذية استجابةً للأزمات الإنسانية والمناخية والمجتمعية. تقول بالترو: "يشرفني للغاية أن جزءًا سخيًا من العائدات سيفيد هذه المنظمة والعمل الشجاع والهادف الذي تقوم به".

يمثل هذا أول مزاد ضمن سلسلة «الفخامة الجريئة» Bold Luxury من Julien's Auctions يضم قطعًا منزلية وأثاثًا. وبعد أن كانت السلسلة تركز حصريًا على الأزياء وقطع الأزياء التي ارتداها المشاهير، تتوسع الآن هذه السلسلة لتشمل الديكورات الفاخرة، مما يوفر لهواة الجمع فرصة نادرة لاقتناء قطع أسلوب حياة منسَّقة إلى جانب الأزياء الفريدة التي تشتهر بها دار المزادات. ويجسّد هذا التطور تزايد الإقبال على الاقتناء القائم على أسلوب الحياة.

يقول Martin Nolan، الشريك المؤسِّس والمدير التنفيذي لـ Julien's: "إن سلسلة «الفخامة الجريئة» Bold Luxury هي دعوة لامتلاك العلامات الثقافية التي تربط بين الأزياء الراقية والمعيشة الفاخرة. تجسّد جوينيث بالترو مفهوم الفخامة الحديثة من خلال عدسة التصميم الأنيق والمنسَّق. من السجادة الحمراء إلى غرفة المعيشة، فإن بصمتها الجمالية تمثّل تأثيرًا خالصًا". ويضيف: "من خلال دمج الخياطة الراقية مع الديكورات الداخلية، تلبي Julien's الطلب على الاقتناء القائم على أسلوب الحياة، حيث تحكي كل قطعة قصة".

منذ منتصف التسعينيات، ساعد أسلوب بالترو في تشكيل الأسلوب العصري الحديث. وقد رسخت مكانتها كأيقونة أزياء معاصرة، بفضل ولعها الطويل بـ Valentino وVersace وJohn Galliano for Dior وGiorgio Armani، إلى جانب رؤيتها المعاصرة الخاصة من خلال علامة غوب (goop) التجارية.

تشمل أبرز القطع من Bold Luxury: Gwyneth Paltrow Lexicon of Style & The Archival Edit ما يلي:

رسومات تصميم لمجموعة Ralph Lauren الخاصة بجوائز الأكاديمية لعام 1999 (تقدير: 1,000-2,000 دولار)

فستان Atelier Versace Country Strong الذي ارتدته بالترو على السجادة الحمراء لعام 2010 (تقدير: 4,000-6,000 دولار)

طقم Giorgio Armani Privé Iron Man 3 الذي ارتدته بالترو على السجادة الحمراء لعام 2013 (تقدير: 2,000-3,000 دولار)

فستان Dior by John Galliano ارتدته بالترو في مناسبة عام 1999 (تقدير: 2,000-3,000 دولار)

فستان Ralph & Russo الذي ارتدته بالترو في حفل جوائز الأكاديمية لعام 2015 (تقدير: 3,000-4,000 دولار)

طقم Gianni Versace ارتدته بالترو في مناسبة عام 1999 (تقدير: 1,000-2,000 دولار)

زوج من كراسي Jean Royere Style Polar Bear العصرية (تقدير: 6,000-8,000 دولار)

طاولة Julian Mayor Lunar (تقدير: 2,000-4,000 دولار)

ثريا Lindsey Adelman Nine Globe Branching Bubble (تقدير: 8,000-10,000 دولار)

تشمل أبرز الأزياء الأرشيفية الإضافية في المزاد ما يلي:

Hermès | حقيبة يد Birkin Clemence من الجلد، مقاس 35 سم، تعود لعام 2005 (تقدير: 15,000-25,000 دولار)

Gucci | فستان سهرة أحمر من مجموعة 2003 Fall Finale (تقدير: 3,000-5,000 دولار)

Jean Paul Gaultier | فستان بحمالات من عرض الأزياء لمجموعة Spring 1992 (تقدير: 6,000-8,000 دولار)

Jean Paul Gaultier | رداء مخملي بطول الأرض من مجموعة Fall Haute Couture 2004 (تقدير: 4,000-6,000 دولار)

Marc Jacobs | فستان مخملي وردي من مجموعة Fall 2005 (تقدير: 500-700 دولار)

Givenchy | طقم من قطعتين من عرض الأزياء لمجموعة Spring 1998 by Alexander McQueen (تقدير: 1,000-2,000 دولار)

Givenchy | بدلة Circuit من عرض الأزياء لمجموعة Fall 1999 by Alexander McQueen (تقدير: 700-900 دولار)

Givenchy | قميص ترتر من عرض الأزياء لمجموعة Spring 1999 by Alexander McQueen (تقدير: 1,000-2,000 دولار)

Givenchy | قبعة مصارع من عرض الأزياء لمجموعة Fall 1996 by John Galliano (تقدير: 700-900 دولار)

Versace | فستان Donatella Versace Spring Color-Block Baby Doll لعام 2003 (تقدير: 2,000-3,000 دولار)

Gloria Swanson | صندوق Louis Vuitton Malle Courier Monogram (تقدير: 6,000-8,000 دولار)

يقام هذا المزاد الممتد على يومين في 24 و25 مارس 2026، الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، مباشرةً من The Peninsula Beverly Hills. ويمكن لهواة الجمع من جميع أنحاء العالم المشاركة عبر الإنترنت في الوقت الفعلي من خلال التسجيل والمزايدة على: www.juliensauctions.com

نبذة عن Julien's Auctions:

للّحظات التي تهم حقًا. هل تعرف تلك اللحظة التي تخفت فيها الأضواء قبل أن تبدأ فرقتك المفضلة بالعزف مباشرة؟ أو ذلك الشعور قبل أن تبدأ شارة النهاية في فيلم غيّر عالمك كله في لحظة؟ يكون الجو مشحونًا بالترقب، ولن تكفي الكلمات لوصفه وصفًا كاملًا، لأنك حقًا كان يجب أن تكون هناك.

في Julien's Auctions، نحن موجودون لإعادة تلك اللحظات إلى حياتك من خلال التحف الأيقونية والمجموعات الفريدة من نوعها. سواء كان ذلك بالتعاون المباشر مع الفنانين، أو بالشراكة مع التركات الأسطورية، أو بالعمل عن كثب مع هواة جمع مميزين، فإن مزاداتنا تجعل الثقافة تنبض بوعد الاكتشاف وإعادة التواصل. من أساطير هوليوود إلى أيقونات الموضة، تحتفي مبيعاتنا بالفخامة، والتاريخ، والقصص التي تصوغ ملامح الأجيال.

من إلفيس بريسلي ومارلين مونرو ورينغو ستار إلى ليدي غاغا وبانكسي وكيرت كوبين، ومن لوس أنجلوس إلى العالم، نحن المكان الذي يلتقي فيه أصحاب البصمات الأصيلة بأمثالهم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: juliensauctions.com

نبذة عن غوب (goop):

غوب (goop) هي منصة لنمط الحياة مكرَّسة للاستكشاف، والتنسيق، والحوار الريادي. من خطوطها الحائزة على الجوائز في مجالي الجمال والأزياء إلى عدستها التحريرية الواسعة، تدعو غوب النساء إلى احتضان عملية التحوّل، واكتشاف الفرح العميق في السعي وراء المتعة والجمال والنمو في جميع مراحل الحياة.

تقدّم غوب بيوتي (goop Beauty) مستحضرات أساسية نظيفة، عالية الأداء وفاخرة للعناية بالبشرة والشعر والجسم. وتُعرَّف مجموعة GWYN بالكلاسيكيات التي أُعيد تصورها للمرأة العصرية، أي أزياء راقية بلا جهد ومتطورة بمهارة. أما غوب وِللنس (goop Wellness) فقد أُنشئت لتلبية الاحتياجات الحقيقية بحلول مدعومة علميًا وقائمة على الأدلة، وتشمل مجموعة للصحة الجنسية مصمَّمة لتعزيز المتعة دون خجل.

بدأت جوينيث بالترو علامة غوب (goop) في خريف عام 2008 كنشرة بريدية أسبوعية، ثم تطورت لتصبح علامة في مجالات الجمال والأزياء والطعام، تُعرَف أيضًا بمنتجاتها، واختياراتها المنسَّقة، ومدونتها الصوتية، وبرامجها التلفزيونية، وفعالياتها الحية، ومتاجر التجزئة التابعة لها.

نبذة عن The Peninsula Beverly Hills:

يُعد فندق The Peninsula Beverly Hills الفندق الوحيد في جنوب كاليفورنيا الحاصل على تصنيف AAA Five Diamond وتصنيف Forbes Five Star لمدة 26 عامًا متتالية. يضم الفندق 195 غرفة ضيوف، من بينها 38 جناحًا و18 فيلا خاصة، تقع وسط حدائق استوائية غنّاء في قلب بيفرلي هيلز. كما يضم The Peninsula Beverly Hills صالة The Living Room حيث تُقدَّم خدمة The Peninsula Afternoon Tea، إلى جانب The Peninsula Spa وThe Roof Garden، وهي واحة منتجع راقية تضم مسبحًا، وكبائن خاصة، ومشروبات ومأكولات في الهواء الطلق. يقع The Peninsula Beverly Hills عند تقاطع شارعي Wilshire وSouth Santa Monica، وعلى مسافة قريبة سيرًا على الأقدام من شارع روديو درايف (Rodeo Drive) الأسطوري في بيفرلي هيلز. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .peninsula.com/beverlyhills

