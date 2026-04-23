معرض تكنولوجيا المياه في الصين 2026 سيُسلّط الضوء على منتديين مؤثرين للغاية، ويشجع متخصصي قطاع المياه عالميًا نحو التسجيل المبكر

شانغهاي، 23 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- مع توجُّه قطاع المياه العالمي نحو تطويرٍ أكثر ذكاءً واستدامة وكفاءة، فإن معرض تكنولوجيا المياه في الصين 2026، الذي تنظمه مجموعة Herui، سيعود في الفترة من 9 إلى 11 يونيو 2026 في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات (شانغهاي)، لجمع مزودي التكنولوجيا وقادة الصناعة والمستخدمين النهائيين من مختلف أنحاء العالم.

WATERTECH CHINA 2026: 18th Shanghai International Water Show, June 9-11, at NECC Shanghai

في النسخة الثامنة عشرة من الحدث، سيغطي معرض تكنولوجيا المياه في الصين 2026 مساحة تبلغ 180,000 متر مربع، ويضم أكثر من 2,500 شركة عارضة، وتستقبل أكثر من 100,000 زائر متخصص من 175 دولة ومنطقة. وبفضل خدمته لـ 28 قطاعًا من المستخدمين النهائيين، يواصل الحدث ترسيخ مكانته كأحد أكثر منصات الأعمال بين الشركات (B2B) تأثيرًا من حيث توريد الحلول، ومتابعة اتجاهات السوق، وبناء الشراكات الدولية في قطاع المياه.

من أبرز فعاليات برنامج هذا العام: المنتديان الرئيسيان المُصممان لتحويل اهتمام الصناعة إلى المشاركة الفعلية وتبادل الأعمال عالي القيمة.

ستستكشف قمة ابتكارات المياه الرقمية كيف تسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، وشبكات الجيل الخامس (5G)، وإنترنت الأشياء (IoT) في تسريع تحول إدارة المياه البلدية والصناعية. ستركز القمة على التطبيقات الرقمية العملية التي تعزز المراقبة وكفاءة التشغيل واتخاذ قرارات البنية التحتية.

أما الحدث الرئيسي الآخر، وهو المنتدى التاسع لقادة المياه الصناعية (IWLF)، والمقرر عقده في 9 يونيو، فسيجمع خبراء وشركات رائدة لمناقشة توجهات سياسات المياه الصناعية، وتطورات السوق، والحلول العملية لمعالجة المياه في القطاعات ذات الاستهلاك العالي للمياه. بدعم من Global Water Intelligence (GWI) وEcolab، سيسلط المنتدى الضوء على تقنيات الأغشية، وعمليات الأكسدة المتقدمة، ومسارات المعالجة منخفضة الكربون، وإستراتيجيات استعادة الموارد في قطاعات مثل النفط والكيماويات.

ولدعم المشاركة الدولية بشكلٍ أكبر، سيقدم معرض تكنولوجيا المياه في الصين 2026 أيضًا برامج مواءمة موجهة، وجولات تقنية، واجتماعات أعمال بين الشركات (B2B) مُنسقة، مما يساعد الحضور على التواصل بكفاءة أكبر مع الشركات العارضة ومزودي الحلول وصنّاع القرار في المشاريع. كما سيتم توفير دعم للحصول على التأشيرات وخطابات دعوة للزوار الدوليين. بالإضافة إلى ذلك، ستكشف الإصدارات القادمة عن أكثر من 20 منطقة مبتكرة مُقسمة حسب المواضيع داخل المعرض — مثل جناح المياه الرقمية ومنطقة الترشيح والفصل — والتي ستسلط الضوء على أحدث التقنيات والاتجاهات الناشئة في صناعة المياه.

