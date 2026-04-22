WATERTECH CHINA 2026 Tonjol Dua Forum Berimpak Tinggi, Dorong Prapendaftaran Awal daripada Ahli Profesional Air Global

SHANGHAI, 22 April, 2026 /PRNewswire/ -- Ketika sektor air global bergerak ke arah pembangunan yang lebih pintar, lebih hijau dan lebih cekap, WATERTECH CHINA 2026, anjuran Herui Group, akan kembali dari 9–11Jun 2026 di National Exhibition and Convention Center (Shanghai), menghimpunkan penyedia teknologi, pemimpin industri dan pengguna akhir dari seluruh dunia.

Sebagai edisi ke-18 acara ini, WATERTECH CHINA 2026 akan meliputi keluasan 180,000 meter persegi, menampilkan lebih 2,500 pempamer, dan menerima kehadiran lebih 100,000 pengunjung profesional dari 175 negara dan wilayah. Menawarkan perkhidmatan kepada 28 industri pengguna akhir, pameran ini terus menjadi salah satu platform B2B paling berpengaruh untuk mendapatkan penyelesaian, menjejaki trend pasaran dan membina kerjasama antarabangsa dalam sektor air.

Antara sorotan utama program tahun ini ialah dua forum utama yang dirangka untuk mengubah perhatian industri kepada penyertaan di lokasi serta pertukaran perniagaan bernilai tinggi.

Sidang Kemuncak Inovasi Air Digital akan meneroka bagaimana AI, kembar digital, 5G dan IoT mempercepat transformasi pengurusan air perbandaran dan industri. Sidang kemuncak ini akan memberi tumpuan kepada aplikasi digital praktikal yang meningkatkan pemantauan, kecekapan kendalian dan pembuatan keputusan infrastruktur.

Satu lagi acara utama, Forum Pemimpin Air Industri ke-9 (IWLF), yang berlangsung pada 9 Jun, akan menghimpunkan pakar dan syarikat terkemuka untuk membincangkan trend dasar air industri, perkembangan pasaran serta penyelesaian rawatan praktikal bagi sektor penggunaan air tinggi. Disokong oleh Global Water Intelligence (GWI) dan Ecolab, forum ini akan menonjolkan teknologi membran, proses pengoksidaan termaju, laluan rawatan rendah karbon serta strategi pemulihan sumber bagi industri seperti petroleum dan kimia.

Bagi menyokong selanjutnya penyertaan antarabangsa, WATERTECH CHINA 2026 akan turut menawarkan program pemadanan bersasar, jerayawara teknikal serta mesyuarat B2B terkurasi bagi membantu hadirin berhubung dengan lebih cekap bersama pempamer, penyedia penyelesaian dan pembuat keputusan projek. Sokongan visa dan surat jemputan akan disediakan untuk pengunjung luar negara. Selain itu, keluaran akan datang akan memperkenalkan lebih daripada 20 zon tematik inovatif di lokasi pameran—seperti Pavilion Air Digital dan Zon Penapisan & Pemisahan—yang mengetengahkan teknologi termaju dan trend baru muncul dalam industri air.

Prapendaftaran awal kini dibuka di laman web rasmi.

SOURCE Herui Group