WATERTECH CHINA 2026 Tampilkan Dua Forum Utama, Antusiasme Praregistrasi Global Menguat

Memasuki edisi ke-18, WATERTECH CHINA 2026 akan menempati area seluas 180.000 meter persegi, menghadirkan lebih dari 2.500 peserta pameran, serta menarik lebih dari 100.000 pengunjung profesional dari 175 negara dan wilayah. Mencakup 28 sektor industri pengguna akhir, pameran ini tetap menjadi salah satu platform B2B yang paling berpengaruh untuk menjajaki solusi, membaca tren pasar, dan menjalin kemitraan global di sektor pengelolaan air.

Tahun ini, dua forum utama menjadi sorotan, dirancang untuk mendorong interaksi langsung sekaligus menghadirkan peluang bisnis bernilai tinggi.

Digital Water Innovation Summit akan mengulas peran teknologi seperti AI, digital twin, 5G, dan IoT dalam mempercepat transformasi industri pengelolaan air, baik di sektor perkotaan maupun industri. Forum ini menitikberatkan implementasi nyata yang mampu meningkatkan proses pemantauan, efisiensi operasional, serta pengambilan keputusan infrastruktur.

Sementara itu, 9th Industrial Water Leaders Forum (IWLF) yang berlangsung pada 9 Juni akan menghadirkan pakar dan perusahaan terkemuka untuk membahas arah kebijakan pengelolaan air industri, dinamika pasar, serta solusi pengolahan bagi sektor dengan konsumsi air tinggi. Didukung oleh Global Water Intelligence (GWI) dan Ecolab, IWLF membahas teknologi membran, proses oksidasi lanjutan, pendekatan rendah karbon, serta strategi daur ulang sumber daya air (resource recovery) untuk sejumlah industri seperti petroleum dan bahan kimia.

Untuk memperluas partisipasi global, WATERTECH CHINA 2026 menyiapkan rangkaian program yang lebih terarah, mulai dari business matching, technical roadshow, hingga pertemuan di segmen B2B. Dengan demikian, pengunjung pameran semakin mudah terhubung dengan peserta pameran, penyedia solusi, dan pengambil keputusan proyek. Layanan pendukung seperti pengurusan visa dan surat undangan juga tersedia bagi peserta internasional. Selain itu, lebih dari 20 zona pameran tematik akan dihadirkan di area pameran—termasuk Digital Water Pavilion dan Filtration & Separation Zone—yang menampilkan perkembangan teknologi terbaru sekaligus memotret tren industri terkini.

