WATERTECH CHINA 2026 анонсирует два важнейших форума, приглашая к ранней предварительной регистрации глобальных специалистов по водным ресурсам

ШАНХАЙ, 23 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- По мере того, как мировой водный сектор смещается в сторону более «умного», экологичного и эффективного развития, WATERTECH CHINA 2026, организованная Herui Group, снова пройдет с 9 по 11 июня 2026 года в National Exhibition and Convention Center (Шанхай), объединив поставщиков технологий, лидеров отрасли и конечных пользователей со всего мира.

WATERTECH CHINA 2026: 18th Shanghai International Water Show, June 9-11, at NECC Shanghai

Проходящая в 18-й раз выставка WATERTECH CHINA 2026 займет площадь в 180 000 квадратных метров, представит 2 500+ экспонентов и примет более 100 000 профессиональных посетителей из 175 стран и регионов мира. Обслуживая 28 отраслей конечных пользователей, выставка продолжает оставаться одной из самых влиятельных B2B-платформ для поиска решений, отслеживания тенденций рынка и создания международных партнерств в водном секторе.

Среди основных моментов программы этого года — два крупных форума, призванных привлечь внимание отрасли к оффлайн-участию и особо ценному деловому обмену.

На саммите Digital Water Innovation Summit будет рассмотрено, как ИИ, цифровые двойники, 5G и Интернет вещей ускоряют трансформацию муниципального и промышленного управления водными ресурсами. Основное внимание на саммите будет уделено реальным цифровым приложениям, которые улучшают мониторинг, операционную эффективность и принятие решений в области инфраструктуры.

Еще одно ключевое событие, 9-й форум Industrial Water Leaders Forum (IWLF), который состоится 9 июня, соберет ведущих экспертов и компании для обсуждения тенденций в политике управления промышленными водными ресурсами, развитие рынка и практические решения по очистке воды для секторов с высоким потреблением воды. Форум, проводимый при поддержке Global Water Intelligence (GWI) и Ecolab, будет посвящен мембранным технологиям, передовым процессам окисления, низкоуглеродным методам очистки и стратегиям восстановления ресурсов для таких отраслей, как нефтяная и химическая промышленность.

Для дальнейшей поддержки международного участия WATERTECH CHINA 2026 также предложит целевые программы налаживания связей, технические роуд-шоу и тщательно подготовленные B2B-встречи, помогая посетителям более эффективно связываться с экспонентами, поставщиками решений и лицами, принимающими решения по проектам. Для иностранных посетителей будет доступна визовая поддержка и письма-приглашения. Кроме того, в предстоящих выпусках будут представлены более 20 инновационных тематических зон выставки, таких как Digital Water Pavilion и зона Filtration & Separation, в которых будут представлены передовые технологии и новые тенденции в водной отрасли.

Ранняя предварительная регистрация теперь открыта на официальном сайте. Специалистам по водным ресурсам, находящимся в поиске новых технологий, понимания рынка и глобальных деловых связей, рекомендуется зарегистрироваться заранее и гарантировать свое присутствие на одном из самых важных мест встречи в Азии.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2961780/WATERTECH_CHINA_2026_18th_Shanghai_International_Water_Show_June_9_11.jpg