WATERTECH CHINA 2026 představí dvě významná fóra, která vyzývají k včasné předběžné registraci odborníků na vodní hospodářství z celého světa

News provided by

Herui Group

Apr 23, 2026, 02:24 ET

ŠANGHAJ, 23. dubna 2026 /PRNewswire/ -- V době, kdy se globální vodohospodářský sektor ubírá směrem k chytřejšímu, ekologičtějšímu a efektivnějšímu rozvoji, se veletrh WATERTECH CHINA 2026, organizovaný skupinou Herui Group, vrátí ve dnech 9. až 11. června 2026 do Národního výstaviště a kongresového centra (Šanghaj), kde se sejdou dodavatelé technologií, vedoucí představitelé odvětví a koncoví uživatelé z celého světa.

WATERTECH CHINA 2026: 18th Shanghai International Water Show, June 9-11, at NECC Shanghai
Jako 18. ročník této akce se WATERTECH CHINA 2026 bude rozkládat na ploše 180.000 metrů čtverečních, představí více než 2500 vystavovatelů a přivítá více než 100.000 odborných návštěvníků ze 175 zemí a regionů. Veletrh, který zahrnuje 28 odvětví koncových uživatelů, je i nadále jednou z nejvlivnějších B2B platforem (pro obchodování přímo mezi firmami) pro vyhledávání řešení, sledování tržních trendů a budování mezinárodních partnerství v odvětví vodního hospodářství.

Mezi hlavní body letošního programu patří dvě významná fóra, jejichž cílem je přilákat pozornost tomuto odvětví a na jejím základě podpořit osobní účast i přínosnou obchodní výměnu.

Summit o inovacích v oblasti vodního hospodářství se bude zabývat tím, jak umělá inteligence, digitální dvojčata, 5G a internet věcí urychlují transformaci správy komunálních a průmyslových vodních zdrojů. Summit se zaměří na praktické digitální aplikace, které zlepšují monitorování, provozní efektivitu a rozhodování v oblasti infrastruktury.

Další klíčovou událostí je 9. ročník Fóra vedoucích podniků v oblasti průmyslové vody (IWLF), které se koná 9. června a na němž se sejdou přední odborníci a společnosti, aby diskutovali o trendech v politice průmyslového vodního hospodářství, vývoji trhu a praktických řešeních úpravy vody pro odvětví s vysokou spotřebou vody. Fórum, podporované organizacemi Global Water Intelligence (GWI) a Ecolab, se zaměří na membránové technologie, pokročilé oxidační procesy, nízkouhlíkové způsoby úpravy vody a strategie zpětného získávání zdrojů pro průmyslová odvětví, jako je ropný a chemický průmysl.

V rámci další podpory mezinárodní účasti nabídne veletrh WATERTECH CHINA 2026 také cílené programy pro navazování kontaktů, technické prezentace a pečlivě připravená B2B setkání, které účastníkům pomohou efektivněji navázat kontakt s vystavovateli, poskytovateli řešení a osobami s rozhodovací pravomocí v rámci projektů. Zahraničním návštěvníkům bude k dispozici pomoc s vyřízením víz a vystavení zvacích dopisů. Kromě toho bude v nadcházejících tiskových zprávách představeno přes 20 inovativních tematických zón na místě konání veletrhu, jako je například pavilon Digitální voda a zóna Filtrace a separace, které budou zdůrazňovat špičkové technologie a nové trendy v odvětví vodního hospodářství.

Včasná předběžná registrace je nyní otevřena na oficiálních webových stránkách. Odborníci v oblasti vodního hospodářství, kteří hledají nové technologie, informace o trhu a globální obchodní kontakty, by se měli zaregistrovat předem a zajistit si tak návštěvu jednoho z nejdůležitějších míst setkání u tohoto odvětví v Asii.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2961780/WATERTECH_CHINA_2026_18th_Shanghai_International_Water_Show_June_9_11.jpg

