WATERTECH CHINA 2026 เตรียมชูสองฟอรั่มสำคัญ เล็งกระตุ้นผู้ทำงานด้านน้ำจากทั่วโลกให้ลงทะเบียนล่วงหน้า
News provided byHerui Group
22 Apr, 2026, 20:07 CST
เซี่ยงไฮ้, 22 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- ขณะที่ภาคส่วนน้ำทั่วโลกก้าวไปสู่การพัฒนาที่อัจฉริยะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพมากขึ้น งาน WATERTECH CHINA 2026 (2569) ซึ่งจัดโดย Herui Group จะจัดขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ (เซี่ยงไฮ้) โดยเป็นการรวมตัวผู้ให้บริการเทคโนโลยี ผู้นำในอุตสาหกรรม และผู้ใช้งานจากทั่วโลก
งาน WATERTECH CHINA 2026 ครั้งที่ 18 นี้ จะครอบคลุมพื้นที่ 180,000 ตารางเมตร มีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า 2,500 ราย และต้อนรับผู้เข้าชมงานสายอาชีพกว่า 100,000 คน จาก 175 ประเทศและภูมิภาค โดยให้บริการแก่ 28 อุตสาหกรรมผู้ใช้งานปลายทาง และยังคงเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์ม B2B ที่ทรงอิทธิพลที่สุดสำหรับการจัดหาโซลูชัน ติดตามแนวโน้มตลาด และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภาคส่วนน้ำ
หนึ่งในไฮไลต์ของกำหนดการในปีนี้คือสองฟอรั่มสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อดึงความสนใจจากภาคอุตสาหกรรมให้เข้ามามีส่วนร่วมหน้างานและแลกเปลี่ยนธุรกิจมูลค่าสูง
การประชุมสุดยอดนวัตกรรมน้ำดิจิทัล (Digital Water Innovation Summit) จะสำรวจว่าปัญญาประดิษฐ์ (AI) ฝาแฝดดิจิทัล 5G และ IoT กำลังเร่งการเปลี่ยนแปลงการจัดการน้ำในระดับเทศบาลและอุตสาหกรรมอย่างไร การประชุมสุดยอดนี้จะมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในทางปฏิบัติที่ช่วยปรับปรุงการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการตัดสินใจด้านโครงสร้างพื้นฐาน
อีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่คือฟอรั่มผู้นำด้านน้ำเชิงอุตสาหกรรม (Industrial Water Leaders Forum: IWLF) ครั้งที่ 9 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน โดยจะรวมตัวผู้เชี่ยวชาญและบริษัทชั้นนำเพื่อหารือแนวโน้มนโยบายน้ำในอุตสาหกรรม การพัฒนาตลาด และแนวทางการแก้ปัญหาการบำบัดน้ำอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับภาคส่วนที่ใช้น้ำปริมาณมาก การประชุมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Global Water Intelligence (GWI) และ Ecolab โดยจะเน้นเทคโนโลยีเมมเบรน กระบวนการออกซิเดชันขั้นสูง แนวทางการบำบัดคาร์บอนต่ำ และกลยุทธ์การฟื้นฟูทรัพยากรสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์
เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากนานาชาติเพิ่มเติม งาน WATERTECH CHINA 2026 จะนำเสนอโปรแกรมจับคู่ธุรกิจเจาะเป้าหมาย โรดโชว์เทคโนโลยี และการประชุม B2B ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานเชื่อมต่อกับผู้จัดแสดงสินค้า ผู้ให้บริการโซลูชัน และผู้มีอำนาจตัดสินใจในโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีบริการสนับสนุนด้านวีซ่าและจดหมายเชิญสำหรับผู้เข้าชมจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะเผยแพร่ในไม่ช้าจะแนะนำโซนจัดแสดงนวัตกรรมกว่า 20 โซนภายในงาน เช่น Digital Water Pavilion และ Filtration & Separation Zone ซึ่งจะเน้นเทคโนโลยีล้ำสมัยและแนวโน้มเกิดใหม่ในอุตสาหกรรมน้ำ
เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ บุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับน้ำที่กำลังมองหาเทคโนโลยีใหม่ ข้อมูลเจาะลึกตลาด และเครือข่ายธุรกิจระดับโลก ควรลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่งเพื่อเข้าร่วมงานประชุมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอุตสาหกรรมน้ำในเอเชีย
SOURCE Herui Group
Share this article