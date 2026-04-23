WATERTECH CHINA 2026 : deux forums d'envergure au programme, suscitant une vague précoce de pré-inscriptions internationales

SHANGHAI, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Alors que le secteur mondial de l'eau évolue vers un développement plus intelligent, plus vert et plus efficace, WATERTECH CHINA 2026 ,organisé par Herui Group, reviendra du 9 au 11 juin 2026 au National Exhibition and Convention Center (Shanghai), pour accueillir des fournisseurs de technologies, des leaders de l'industrie et des utilisateurs finaux du monde entier.

WATERTECH CHINA 2026: 18th Shanghai International Water Show, June 9-11, at NECC Shanghai

En tant que 18e édition de l'événement, WATERTECH CHINA 2026 aura une superficie de 180 000 mètres carrés, aura plus de 2 500 exposants et accueillera plus de 100 000 visiteurs professionnels en provenance de 175 pays et régions. À l'écoute de 28 industries utilisatrices, le salon reste l'une des plateformes B2B les plus influentes pour la recherche de solutions, l'identification des tendances du marché et l'établissement de partenariats internationaux dans le secteur de l'eau.

Parmi les points forts du programme de cette année, citons deux forums majeurs conçus pour attirer l'attention de l'industrie en lui permettant de participer sur place et d'échanger des informations commerciales de grande valeur.

Le Sommet de l'innovation sur l'eau numérique explorera la manière dont l'IA, les jumeaux numériques, la 5G et l'IoT accélèrent la transformation de la gestion de l'eau municipale et industrielle. Le sommet mettra l'accent sur les applications numériques pratiques qui améliorent la surveillance, l'efficacité opérationnelle et la prise de décision en matière d'infrastructure.

Un autre événement clé, le 9e forum des leaders de l'eau industrielle (IWLF), qui aura lieu le 9 juin, réunira des experts et des entreprises de premier plan pour discuter des tendances de la politique de l'eau industrielle, de l'évolution du marché et des solutions pratiques de traitement pour les secteurs gros consommateurs d'eau. Soutenu par Global Water Intelligence (GWI) et Ecolab, le forum abordera des sujets tels que les technologies membranaires, les processus d'oxydation avancés, les voies de traitement à faible teneur en carbone et les stratégies de récupération des ressources pour les industries telles que le pétrole et les produits chimiques.

Pour encourager davantage la participation internationale, WATERTECH CHINA 2026 proposera également des programmes de mise en relation ciblés, des roadshows techniques et des réunions B2B encadrées, pour aider les participants à se connecter plus efficacement avec les exposants, les fournisseurs de solutions et les décideurs de projets. Une aide aux visas et des lettres d'invitation seront à la disposition des visiteurs étrangers. En outre, les prochains communiqués de presse présenteront la vingtaine de zones thématiques innovantes du salon telles que la zone Digital Water Pavilion et la zone Filtration & Separation - mettant en évidence les technologies de pointe et les tendances émergentes dans l'industrie de l'eau.

La préinscription est désormais ouverte sur le site officiel. Les professionnels de l'eau à la recherche de nouvelles technologies, d'informations sur le marché et de relations commerciales internationales sont invités à s'inscrire à l'avance et à réserver leur visite à l'un des points de rencontre les plus importants de l'industrie en Asie.

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