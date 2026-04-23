Dwa fora o dużym znaczeniu głównymi punkami programu targów WATERTECH CHINA 2026, zachęcającymi międzynarodowych ekspertów gospodarki wodnej do wczesnej rejestracji

SZANGHAJ, 23 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas gdy sektor gospodarki wodnej zmierza w kierunku bardziej inteligentnego, ekologicznego i wydajnego rozwoju, kolejna edycja targów WATERTECH CHINA 2026, organizowanych przez Herui Group, powróci w dniach 9-11 czerwca 2026 r. w Narodowym Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w Szanghaju, gromadząc w jednym miejscu dostawców technologii, liderów branżowych i użytkowników końcowych z całego świata.

WATERTECH CHINA 2026: 18th Shanghai International Water Show, June 9-11, at NECC Shanghai

Jako 18. edycja tego wydarzenia, WATERTECH CHINA 2026 zajmie powierzchnię 180000 metrów kwadratowych, która pomieści ponad 2500 wystawców, goszcząc ponad 100000 przedstawicieli sektora ze 175 krajów i regionów. Służąc przedstawicielom 28 branż docelowych, impreza ta pozostaje jedną z najbardziej wpływowych platform B2B w zakresie pozyskiwania rozwiązań, śledzenia trendów rynkowych i budowania międzynarodowych partnerstw w sektorze gospodarki wodnej.

Głównymi punktami tegorocznego programu są dwa prestiżowe fora, których celem jest zwrócenie uwagi branży na aktywny udział w wydarzeniu i wymianę biznesową o znaczącej wartości.

Szczyt Cyfrowych Innowacji Wodnych (Digital Water Innovation Summit) będzie poświęcony tematyce sztucznej inteligencji (AI), cyfrowych bliźniaków, 5G i internetu rzeczy (IoT) oraz analizie ich roli w przyspieszeniu transformacji gospodarki wodnej w obszarze usług komunalnych i przemysłu. Uczestnicy konferencji skupią się na praktycznym zastosowaniu technologii cyfrowych, które przyczyniają się do poprawy monitorowania, wydajności operacyjnej i podejmowania decyzji dotyczących infrastruktury.

Kolejne kluczowe wydarzenie, 9. Forum Liderów Sektora Wody Przemysłowej (9th Industrial Water Leaders Forum, IWLF), które odbędzie się 9 czerwca, zgromadzi w jednym miejscu czołowych ekspertów branżowych i przedsiębiorców w celu omówienia trendów polityki dot. wody przemysłowej, kierunku rozwoju rynku i praktycznych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków dla sektorów charakteryzujących się wysokim zużyciem wody. Przy wsparciu Global Water Intelligence (GWI) i Ecolab, uczestnicy forum skupią się głównie na technologiach membranowych, zaawansowanych procesach oksydacji, nieskoemisyjnych metodach oczyszczania i strategiach odzyskiwania zasobów w przemyśle petrochemicznym i chemicznym.

W celu zwiększenia międzynarodowego uczestnictwa, targi WATERTECH CHINA 2026 zapewnią również celowane programy nawiązywania kontaktów, techniczne kampanie objazdowe i wyselekcjonowane spotkania B2B, pomagając uczestnikom w skuteczniejszym nawiązywaniu kontaktów z wystawcami, dostawcami rozwiązań i inwestorami. Pomoc w procedurach wizowych i zaproszenia będą dostępne dla zagranicznych gości. Ponadto w kolejnych informacjach prasowych zostanie zaprezentowanych ponad 20 innowacyjnych stref tematycznych, takich jak Pawilon Cyfrowej Gospodarki Wodnej oraz Strefa Filtracji i Separacji, podkreślając wagę najnowocześniejszych technologii i nowych trendów w tym sektorze.

Organizatorzy zachęcają specjalistów sektora wodnego poszukujących nowych technologii, analiz rynkowych i międzynarodowych kontaktów biznesowych do wcześniejszej rejestracji i zaplanowania wizyty w jednym z najważniejszych miejsc spotkań przedstawicieli tego sektora w Azji.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2961780/WATERTECH_CHINA_2026_18th_Shanghai_International_Water_Show_June_9_11.jpg