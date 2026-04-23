WATERTECH CHINA 2026 sa zameria na dve fóra s vysokým vplyvom - podpora včasnej predbežnej registrácie od globálnych odborníkov vo vodárenskom sektore

News provided by

Herui Group

Apr 23, 2026, 07:34 ET

ŠANGHAJ, 23. apríl 2026 /PRNewswire/ – Keďže globálny vodárenský sektor sa posúva smerom k inteligentnejšiemu, ekologickejšiemu a efektívnejšiemu rozvoju, veľtrh WATERTECH CHINA 2026, ktorú organizuje spoločnosť Herui Group, sa bude znovu konať od 9. do 11. júna 2026 v National Exhibition and Convention Center (Šanghaj) a spojí poskytovateľov technológií, lídrov v odvetví aj koncových používateľov z celého sveta.

WATERTECH CHINA 2026: 18th Shanghai International Water Show, June 9-11, at NECC Shanghai
WATERTECH CHINA 2026: 18th Shanghai International Water Show, June 9-11, at NECC Shanghai

Ako 18. ročník podujatia sa WATERTECH CHINA 2026 rozprestiera na ploche 180 000 metrov štvorcových, predstaví viac ako 2500 vystavovateľov a privíta viac ako 100 000 odborných návštevníkov zo 175 krajín a regiónov. Veľtrh, ktorý slúži 28 koncovým odvetviam, je naďalej jednou z najvplyvnejších B2B platforiem pre vyhľadávanie riešení, sledovanie trendov na trhu a budovanie medzinárodných partnerstiev v celom vodárenskom sektore.

Medzi najdôležitejšie udalosti tohtoročného programu patria dve zásadné fóra, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť odvetvia na účasť na podujatiach a výmenu obchodných informácií s vysokou hodnotou.

Samit o digitálnych inováciách vo vodárenskom sektore preskúma, ako AI, digitálne dvojčatá, 5G a internet vecí urýchľujú transformáciu hospodárenia s vodou v mestách a priemysle. Samit sa zameria na praktické digitálne aplikácie, ktoré zlepšujú monitorovanie, prevádzkovú efektivitu a rozhodovanie v oblasti infraštruktúry.

Ďalším kľúčovým podujatím je 9. fórum lídrov v oblasti priemyselnej vody (IWLF), ktoré sa bude konať 9. júna a spojí popredných odborníkov a spoločnosti, aby prediskutovali trendy v politike vody v priemysle, vývoj na trhu a praktické riešenia úpravy vody pre odvetvia s vysokou spotrebou vody. Fórum, ktoré podporuje Global Water Intelligence (GWI) a Ecolab, sa zameria na membránové technológie, pokročilé oxidačné procesy, nízkouhlíkové spôsoby čistenia a stratégie obnovy zdrojov pre odvetvia, ako je ropný a chemický priemysel.

Na ďalšiu podporu medzinárodnej účasti bude veľtrh WATERTECH CHINA 2026 ponúkať aj cielené programy pre nadväzovanie kontaktov, technické prezentácie a kurátorské stretnutia B2B, ktoré pomôžu účastníkom efektívnejšie sa spojiť s vystavovateľmi, poskytovateľmi riešení a osobami s rozhodovacou právomocou v projektoch. Pre zahraničných návštevníkov bude k dispozícii vízová podpora a pozývacie listy. Okrem toho predstavia pripravované prezentácie viac ako 20 inovatívnych tematických zón priamo na veľtrhu – ako napríklad Digitálny vodný pavilón a Zóna Filtračná a separačná zóna – ktoré zdôraznia najmodernejšie technológie a vznikajúce trendy vo vodárenskom priemysle.

Predbežná registrácia je už otvorená na oficiálnej webovej stránke. Odborníci v oblasti vodárenského sektora, ktorí hľadajú nové technológie, prehľad o trhu a globálne obchodné kontakty, sa môžu registrovať vopred, aby si zaistili návštevu jedného z najdôležitejších miest stretnutí v tomto odvetví v Ázii.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2961780/WATERTECH_CHINA_2026_18th_Shanghai_International_Water_Show_June_9_11.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

