-De la inspiración a la realidad: El equipo de diseño de LEPAS descifra el nacimiento de la "estética del leopardo"

WUHU, China, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el mundo del diseño de automoción, lo que realmente conmueve es la profunda armonía entre sensibilidad y racionalidad. El equipo global de diseñadores de élite de LEPAS se inspira en el leopardo y toma la naturaleza como base de su creatividad. Impregnan cada detalle con la filosofía de la marca, "Impulsa tu Elegancia", esculpiendo el temperamento distintivo de la "Estética del Leopardo".

Diseño exterior: fusión de potencia y elegancia

The flagship model of LEPAS: LEPAS L8

"Nuestra inspiración proviene del leopardo". El equipo de diseño de LEPAS captura la calma de su andar, su agilidad y su postura de caza concentrada, transformando estas expresiones naturales de velocidad y fuerza en la forma del vehículo. La mirada penetrante del leopardo se convierte en las distintivas luces diurnas en forma de V, dinámicas y definidas. La parrilla adopta contornos redondeados y completos para proyectar potencia, mientras que sus detalles internos se inspiran en la artesanía joyera, ofreciendo una textura exquisita y elegante. Combinados con su amplia postura y sus luces traseras de tipo pasante, estos elementos dan forma a la silueta dinámica y a la vez grácil del LEPAS L8.

Diseño interior: serenidad y confort bajo el horizonte

El interior representa la esencia de la elegancia y el espíritu de la "Estética del Leopardo". Inspirado en un horizonte tranquilo, el habitáculo envolvente aísla el ruido urbano y crea una atmósfera relajante. La pantalla central Waterfall fluye como corrientes naturales, extendiendo líneas visuales suaves. Un panel de instrumentos con textura ondulada transmite calidez y tranquilidad, mientras que las rejillas de los altavoces con patrón de guijarros y los detalles de piedra flotante se combinan con la iluminación ambiental para traer un toque de naturaleza al interior. En este espacio, tecnología y naturaleza coexisten armoniosamente, creando un santuario móvil moderno y a la vez poético.

Diseño CMF: La naturaleza se fusiona con la experiencia de conducción

El color, los materiales y la artesanía (CMF) son la esencia de la estética del leopardo. El equipo exploró bosques, desiertos y glaciares para crear una paleta natural, minimalista y contemporánea. Tonos exteriores como el verde bosque noruego, que evoca serenidad; el rojo arce canadiense, que transmite vitalidad; y el verde pradera escocés, que aporta sofisticación, transmiten distintas emociones. En el interior, materiales suaves y de alta calidad —tableros tapizados en tela, superficies inspiradas en glaciares y delicadas texturas que imitan la piel— crean un ambiente cálido y confortable, permitiendo sentir la naturaleza en cada detalle

El equipo de diseño de LEPAS perfeccionó cada detalle, plasmando el espíritu de la marca "Impulsa tu Elegancia" en el lenguaje de la "estética del leopardo". Con LEPAS a tu lado, cada camino ordinario se convierte en un viaje de confianza, elegancia e inspiración.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828826/20251120_182613.jpg