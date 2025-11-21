영감을 현실로: 레파스 디자인 팀이 밝히는 '표범의 미학' 탄생 배경

우후, 중국 2025년 11월 21일 /PRNewswire/ -- 사람들이 자동차의 디자인에 진심으로 감동하는 이유는 감성적 측면과 이성적 측면이 심오하게 공명하기 때문이다. 레파스(LEPAS)의 세계적인 디자인 전문가 팀은 표범의 민첩함에서 영감을 얻고 자연을 창작의 기반으로 활용한다. 이들은 '우아함을 운전하다(Drive Your Elegance)'라는 브랜드 철학을 모든 세세한 부분에 녹여내고, 심혈을 기울여 '표범의 미학(Leopard Aesthetics)'만의 독특한 품격을 실현한다.

The flagship model of LEPAS: LEPAS L8 (PRNewsfoto/LEPAS)

외관 디자인: 강인함과 세련미의 조화

"표범에서 디자인 영감을 얻었다." 레파스 디자인 팀은 표범의 고요한 발걸음, 날렵한 움직임, 그리고 먹잇감을 덮치기 직전의 신중한 자세에서 영감받아, 그 속도감과 강인함을 자동차의 외관으로 재해석했다. 표범의 강렬한 눈빛에서 영감을 얻어 재탄생한 레파스의 독창적인 V자형 주간 주행등은 차량에 생동감 있고 역동적이며 날렵한 이미지를 가미한다. 차량 그릴은 강인한 힘이 느껴지도록 둥글고 입체감 있는 형태로 디자인했고, 차량 내부는 보석 세공을 연상시키는 섬세한 디자인을 통해 절묘하고 품격 있는 질감을 완성했다. 안정감 있고 넓은 차체와 좌우가 연결된 관통형 테일라이트가 어우러져 LEPAS L8 특유의 역동적이면서도 우아한 자태를 뽐낸다.

실내 디자인: '스카이라인' 콘셉트가 선사하는 평온함과 안락함

실내 디자인에는 우아함의 정수와 '표범의 미학' 정신을 담았다. 운전석에는 고요한 스카이라인에서 착안한 디자인을 채용했는데, 감싸안는 듯한 형태의 운전석이 외부 소음을 효과적으로 차단하여 평온한 분위기를 연출한다. 중앙 집중식 '폭포형 디스플레이(Waterfall Screen)'는 강물의 흐름에서 영감받은 유려한 곡선으로 마감하여 시각적 연속성을 배가했다. 부드러운 물결무늬가 적용된 계기판에서는 따스함과 안정감이 느껴지고, 마치 돌멩이가 공중에 떠 있는 듯한 느낌을 살린 조약돌 무늬의 스피커 그릴은 주변 조명과 어우러져 자연스러운 분위기를 살린다. 기술과 자연이 조화를 이루는 실내 공간은 현대적이면서도 감성적인 '이동형 휴식처'로 손색없다.

CMF 디자인: 주행 경험에 자연의 감성 가미

색상, 소재, 마감(CMF)은 '표범의 미학'을 실체화하는 데 가장 중대한 요소이다. 디자인 팀은 숲, 사막, 빙하 등 대자연을 연구해 현대적이면서도 자연 친화적이고 절제된 색상 구성을 완성했다. 차분함을 상징하는 노르웨이 포레스트 그린(Norwegian Forest Green), 활력을 뜻하는 캐내디언 메이플 레드(Canadian Maple Red), 세련미를 대변하는 스코티시 메도 그린(Scottish Meadow Green) 같은 외장 색상들이 저마다 독특한 감성적 분위기를 연출한다. 실내 공간은 부드러운 패브릭 대시보드, 빙하를 재해석한 표면, 피부처럼 섬세한 질감을 특징으로 하는 고품질 소재를 적용하여 따뜻함과 편안함을 극대화한 덕분에 접촉할 때마다 자연의 감성을 느낄 수 있다.

레파스 디자인 팀은 세세한 부분까지 놓치지 않고 공을 들여, '우아함을 운전하다'라는 브랜드 철학을 '표범의 미학'이라는 디자인 언어로 승화시켰다. 레파스와 함께하면 평범했던 모든 길이 자신감, 우아함, 영감으로 가득 찬 여정으로 탈바꿈한다.

