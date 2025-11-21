Od inšpirácie k realite: Dizajnérsky tím LEPAS dešifruje zrod „leopardej estetiky"
Nov 21, 2025, 10:25 ET
WUHU, Čína, 21. november 2025 /PRNewswire/ – Vo svete automobilového dizajnu na ľudí skutočne zapôsobí hlboká rezonancia medzi citlivosťou a racionalitou. Globálny tím elitných dizajnérov spoločnosti LEPAS čerpá inšpiráciu z leoparda a za kreatívny základ si berie prírodu. Filozofiu značky „jazdiť s eleganciou" vnášajú do každého detailu a detailmi stvárňujú charakteristický temperament „leopardej estetiky".
Dizajn exteriéru: Spojenie sily a elegancie
„Naša inšpirácia je inšpirovaná leopardom." Dizajnérsky tím LEPAS zachytáva pokojný krok, obratný pohyb a sústredený lovecký postoj leoparda – a tlmočí tieto prirodzené prejavy rýchlosti a sily do tvaru vozidla. Prenikavý pohľad leoparda sa odráža v charakteristickom dennom svietení v tvare V, temperamentnom a ostrom. Mriežka má zaoblené, plné kontúry, ktoré vyjadrujú silu, zatiaľ čo jej vnútorné detaily vychádzajú z klenotníckeho remeselného spracovania a dodávajú jej intenzívnu a elegantnú textúru. V kombinácii so širokým rozostupom a zadnými svetlami prestupujúcimi celou karosériou tieto prvky formujú dynamickú a zároveň elegantnú siluetu modelu LEPAS L8.
Dizajn interiéru: Pokoj a pohodlie pod „mestskou panorámou"
Interiér predstavuje podstatu elegancie a ducha „leopardej estetiky". Obopínajúci kokpit, inšpirovaný pokojnou panorámou mesta, izoluje od mestského hluku a vytvára upokojujúcu atmosféru. Centrálna vodopádová obrazovka tečie ako prirodzený prúd a predlžuje hladké vizuálne línie. Mäkká prístrojová doska s vlnitou textúrou pôsobí hrejivo a upokojujúco, zatiaľ čo mriežky reproduktorov s kamienkovým vzorom a akcenty z plávajúceho kameňa sa snúbia s ambientným osvetlením a prinášajú do interiéru nádych prírody. V tomto priestore vedľa seba v harmónii existujú technológia a príroda a vytvárajú modernú no zároveň poetickú mobilnú svätyňu.
Dizajn CMF: Zážitok z jazdy s nádychom prírody
Farba, materiál a remeselné spracovanie (CMF) sú jadrom „leopardej estetiky". Tím sa inšpiroval lesmi, púšťami aj ľadovcami, aby vytvoril prirodzenú, minimalistickú a aktuálnu paletu. Odtiene exteriéru, ako napríklad nórska lesná zelená pre pokoj, kanadská javorová červená pre vitalitu a škótska lúčna zelená pre sofistikovanosť, vyjadrujú výrazné emocionálne tóny. V interiéri vytvárajú mäkké, vysoko kvalitné materiály – látkové palubné dosky, povrchy inšpirované ľadovcami a jemné textúry pripomínajúce pokožku – teplo a pohodlie, vďaka čomu je príroda cítiť v každom dotyku.
Dizajnérsky tím LEPAS prepracoval každý detail a vryl ducha značky „jazdiť s eleganciou" do jazyka „leopardej estetiky". S LEPAS po boku sa každá obyčajná cesta stane cestou sebavedomia, elegancie a inšpirácie.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2828826/20251120_182613.jpg
