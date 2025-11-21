Od inspiracji do rzeczywistości: Zespół projektantów LEPAS wyjaśnia, skąd pochodzi „estetyka lamparta"

WUHU, Chiny, 21 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- W świecie projektowania samochodów to, co naprawdę porusza odbiorców, wynika z idealnej harmonii między wrażliwością a racjonalnością. Globalny zespół projektantów LEPAS czerpie inspirację z lamparta, traktując naturę jako fundament twórczy. W każdym detalu przemycają filozofię marki „Drive Your Elegance (Napędzaj swoją elegancję)", kształtując wyjątkowy charakter „estetyki lamparta".

The flagship model of LEPAS: LEPAS L8

Projekt nadwozia: połączenie siły i elegancji

„Nasza inspiracja pochodzi od lamparta". Zespół projektantów LEPAS uchwycił spokojny krok lamparta, jego zwinny ruch i skupioną postawę podczas polowania - przekuwając te naturalne wyrazy prędkości i siły w formę pojazdu. Przenikliwe spojrzenie lamparta zainspirowało charakterystyczne, ostro zarysowane dzienne światła w kształcie litery V. Grill o łagodnych, pełnych liniach podkreśla moc, a jego detale inspirowane są jubilerstwem, nadając konstrukcji wyrafinowaną, elegancką fakturę. W połączeniu z szeroką sylwetką i tylnymi lampami w formie świetlnego pasa tworzą one dynamiczną, lecz harmonijną linię modelu LEPAS L8.

Projekt wnętrza: spokój i komfort pod linią horyzontu

Wnętrze ucieleśnia esencję elegancji i ducha „estetyki lamparta". Inspirowana spokojną linią horyzontu kabina otula kierowcę i pasażerów, dając im wytchnienie od miejskiego zgiełku i tworząc kojące otoczenie. Centralny ekran Waterfall Screen płynnie prowadzi wzrok niczym nurt wody, wydłużając linię widzenia. Miękka, falista faktura deski rozdzielczej działa kojąco, a kratki głośników o wzorze przypominającym otoczaki oraz akcenty nawiązujące do pływających kamieni, w połączeniu z oświetleniem ambientowym, wprowadzają do wnętrza element natury. W tej przestrzeni technologia i przyroda współistnieją harmonijnie, tworząc w aucie nowoczesne i jednocześnie poetyckie zacisze.

Kolorystyka, materiały i wykonanie: natura jako element doświadczenia jazdy

Kolorystyka, materiały i wykonanie to najważniejsze elementy „estetyki lamparta". Zespół projektantów inspirował się lasami, pustyniami i lodowcami, tworząc minimalistyczną, naturalną i współczesną paletę. Barwy nadwozia, takie jak Norwegian Forest Green (zieleń norweskiego lasu) wprowadzająca spokój, Canadian Maple Red (czerwień kanadyjskiego klonu) symbolizująca żywiołowość, oraz Scottish Meadow Green (zieleń szkockiej łąki), podkreślająca wyrafinowanie, wyrażają różne emocje. Wewnątrz zastosowano miękkie, wysokiej jakości materiały - panele z tkaniny, powierzchnie inspirowane lodowcami oraz delikatne, skórzane faktury - dzięki czemu natura jest odczuwalna w każdym dotyku.

Zespół projektantów LEPAS dopracował każdy szczegół, wyrażając ducha „Drive Your Elegance" w języku „estetyki lamparta". Z LEPAS każda codzienna droga staje się podróżą pod znakiem pewności, elegancji i inspiracji.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2828826/20251120_182613.jpg