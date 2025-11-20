De la inspiración a la realidad: el equipo de diseño de LEPAS decodifica el nacimiento de la "estética del leopardo"

WUHU, China, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- En el mundo del diseño automotriz, lo que realmente conmueve a las personas es la profunda resonancia entre la sensibilidad y la racionalidad. El equipo global de élites del diseño de LEPAS se inspira en el leopardo y toma la naturaleza como su base creativa. Infunden la filosofía de la marca "Drive Your Elegance" en cada detalle, esculpiendo el temperamento distintivo de "Leopard Aesthetics" con detalles.

El modelo insignia de LEPAS: LEPAS L8 (PRNewsfoto/LEPAS)

Diseño exterior: la fusión de poder y elegancia

"Nuestra inspiración proviene del leopardo". El equipo de diseño de LEPAS captura la zancada tranquila, el movimiento ágil y la postura de caza enfocada del leopardo, transformando estas expresiones naturales de velocidad y fuerza en la forma del vehículo. La mirada penetrante del leopardo se convierte en las características luces de circulación diurna en forma de V, animadas y afiladas. La parrilla adopta contornos redondeados y completos para proyectar poder, mientras que sus detalles internos se basan en la artesanía de la joyería, ofreciendo una textura exquisita y elegante. Combinados con la postura ancha y las luces traseras de tipo pasante, estos elementos dan forma a la silueta dinámica pero elegante del LEPAS L8.

Diseño de interiores: serenidad y confort bajo el "horizonte"

El interior representa la esencia de la elegancia y el espíritu de la "estética del leopardo". Inspirada en un horizonte tranquilo, la cabina envolvente aísla el ruido urbano y crea un ambiente tranquilo. La pantalla de cascada central fluye como corrientes naturales, extendiendo líneas visuales suaves. Un panel de instrumentos suave y de textura ondulada se siente cálido y relajante, mientras que las rejillas de los altavoces con motivos de guijarros y los detalles de piedra flotante se combinan con la iluminación ambiental para dar un toque de naturaleza al interior. En este espacio, la tecnología y la naturaleza conviven armoniosamente, creando un santuario móvil moderno pero poético.

Diseño CMF: infundir la naturaleza en la experiencia de conducción

El color, los materiales y la artesanía (CMF) se encuentran en el corazón de "Leopard Aesthetics". El equipo exploró bosques, desiertos y glaciares para formar una paleta natural, minimalista y contemporánea. Los tonos exteriores como el verde bosque noruego para la serenidad, el rojo arce canadiense para la vitalidad y el verde prado escocés para la sofisticación transmiten tonos emocionales distintivos. En el interior, los materiales suaves y de alta calidad (paneles de tela, superficies inspiradas en glaciares y delicadas texturas similares a la piel) crean calidez y comodidad, permitiendo que la naturaleza se sienta en cada toque.

El equipo de diseño de LEPAS refinó cada detalle, grabando el espíritu de la marca "Drive Your Elegance" en el lenguaje de "Leopard Aesthetics". Con LEPAS a tu lado, cada camino ordinario se convierte en un viaje de confianza, elegancia e inspiración.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2828825/20251120_182613.jpg

FUENTE LEPAS