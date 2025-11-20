De l'inspiration à la réalité : L'équipe de conception de LEPAS décode la naissance de « l'esthétique léopard »

WUHU, Chine, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Dans le monde de la conception automobile, ce qui émeut vraiment les gens, c'est la résonance profonde entre la sensibilité et la rationalité. L'équipe mondiale d'élites du design de LEPAS s'inspire du léopard et prend la nature comme base créative. Ils insufflent la philosophie de la marque « Drive Your Elegance » dans chaque détail, sculptant le tempérament distinctif de « l'esthétique léopard » dans les moindres détails.

The flagship model of LEPAS: LEPAS L8

Conception extérieure : La fusion de la puissance et de l'élégance

« Notre inspiration vient du léopard ». L'équipe de conception de LEPAS a capturé la foulée calme du léopard, son mouvement agile et sa posture de chasseur concentré, transformant ces expressions naturelles de vitesse et de force en forme de véhicule. Le regard perçant du léopard devient la signature des feux de jour en forme de V, fougueux et tranchants. La calandre adopte des contours arrondis et pleins pour projeter la puissance, tandis que ses détails internes s'inspirent de l'artisanat de la joaillerie, offrant une texture exquise et élégante. Associés à la position large et aux feux arrière traversants, ces éléments dessinent la silhouette dynamique et gracieuse de la LEPAS L8.

Design d'intérieur : Sérénité et confort sous le « Skyline »

L'intérieur représente l'essence de l'élégance et l'esprit de « l'esthétique léopard ». Inspiré d'une ligne d'horizon tranquille, le cockpit enveloppant isole des bruits urbains et crée une atmosphère apaisante. L'écran central Waterfall Screen s'écoule comme des courants naturels, prolongeant des lignes visuelles douces. Le tableau de bord à la texture douce et ondulée est chaleureux et apaisant, tandis que les grilles de haut-parleurs à motif de galets et les accents de pierre flottante s'associent à l'éclairage d'ambiance pour apporter une touche de nature à l'intérieur. Dans cet espace, la technologie et la nature coexistent harmonieusement, créant un sanctuaire mobile à la fois moderne et poétique.

CMF Design : Infuser la nature dans l'expérience de conduite

La couleur, les matériaux et la qualité de fabrication (CMF) sont au cœur de « l'esthétique léopard ». L'équipe a exploré les forêts, les déserts et les glaciers pour créer une palette naturelle, minimaliste et contemporaine. Les teintes extérieures telles que le vert forêt norvégienne pour la sérénité, le rouge érable canadien pour la vitalité et le vert prairie écossaise pour la sophistication véhiculent des tonalités émotionnelles distinctes. À l'intérieur, des matériaux doux et de haute qualité - tableaux de bord en tissu, surfaces inspirées des glaciers et textures délicates semblables à de la peau - créent de la chaleur et du confort, permettant de ressentir la nature à chaque contact.

L'équipe de conception de LEPAS a peaufiné chaque détail, gravant l'esprit de la marque « Drive Your Elegance » dans le langage de « Leopard Aesthetics ». Avec LEPAS à vos côtés, chaque route ordinaire devient un voyage de confiance, d'élégance et d'inspiration.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2828826/20251120_182613.jpg