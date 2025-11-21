От вдохновения к реальности: команда дизайнеров LEPAS декодирует рождение «эстетики леопарда»

УХУ, Китай, 21 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- В мире автомобильного дизайна людьми движет глубокий резонанс между чувственностью и рациональностью. Глобальная команда лучших дизайнеров LEPAS вдохновляется леопардом и берет природу в качестве своей творческой основы. Она вводит философию бренда «Drive Your Elegance» в каждую деталь, создавая отличительный темперамент «эстетики леопарда» с деталями.

The flagship model of LEPAS: LEPAS L8

Дизайн экстерьера: слияние силы и элегантности

«Наше вдохновение идет от леопарда». Команда дизайнеров LEPAS запечатлела спокойный шаг, маневренность и сфокусированную охотничью позу леопарда, трансформируя эти естественные выражения скорости и силы в форму транспортного средства. Пронзительный взгляд леопарда становится фирменным V-образным дневным ходовым огнем, энергичным и острым. Решетка имеет округлые, полные контуры, чтобы проецировать силу, в то время как ее внутренняя детализация основана на ювелирном мастерстве, обеспечивая изысканную, элегантную текстуру. В сочетании с широкой стойкой и сквозными задними фонарями эти элементы формируют динамичный, но изящный силуэт LEPAS L8.

Дизайн интерьера: безмятежность и комфорт под «Skyline»

Интерьер олицетворяет суть элегантности и дух «эстетики леопарда». Вдохновленная спокойным горизонтом, круговая кабина изолирует городской шум и создает успокаивающую атмосферу. Центральный водопадный экран течет как естественные течения, расширяя плавные визуальные линии. Мягкая волнистая приборная панель дает ощущение тепла и спокойствия, в то время как решетки динамиков с галечным узором и плавающие каменные акценты сочетаются с окружающим освещением, чтобы привнести нотку природы в помещение. В этом пространстве гармонично сосуществуют технологии и природа, создавая современный, но поэтичный мобильный заповедник.

Дизайн CMF: влияние природы на опыт вождения

Цвет, материал и мастерство (CMF) лежат в основе «эстетики леопарда». Команда исследовала леса, пустыни и ледники, чтобы сформировать естественную, минималистскую, современную палитру. Внешние оттенки, такие как Norwegian Forest Green для безмятежности, Canadian Maple Red для жизненной силы и Scottish Meadow Green для изысканности, передают отчетливые эмоциональные тона. Мягкие высококачественные материалы внутри — приборные панели из ткани, поверхности, вдохновленные ледником, и нежные текстуры кожи — создают тепло и комфорт, позволяя природе ощущаться в каждом прикосновении.

Команда дизайнеров LEPAS доработала каждую деталь, вписав фирменный дух «Drive Your Elegance» в язык «эстетики леопарда». Благодаря LEPAS каждая обычная дорога становится путешествием уверенности, элегантности и вдохновения.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2828826/20251120_182613.jpg