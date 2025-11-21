Dari Inspirasi Menjadi Realitas: Tim Desain LEPAS Ungkap Jati Diri "Leopard Aesthetics"

Desain Eksterior: Kombinasi Ketangguhan dan Pesona Elegan

"Inspirasi kami berasal dari macan tutul." Tim desain LEPAS mengambil inspirasi dari macan tutul yang melangkah tenang, bergerak lincah, dan berkonsentrasi penuh saat memburu mangsa—lalu menafsirkan ekspresi alami yang penuh kecepatan dan ketangguhan tersebut dalam bentuk mobil. Tatapan tajam macan tutul berubah menjadi desain daytime running lights berbentuk V yang tajam dan tegas. Gril dengan kontur membulat dan gagah berpadu dengan detail yang dirancang cermat seperti perhiasan sehingga menampilkan tekstur yang halus dan elegan. Didukung postur bodi yang lebar dan lampu belakang model through-type, seluruh elemen desain ini membentuk siluet LEPAS L8 yang dinamis sekaligus elegan.

Desain Interior: Ketenangan dan Kenyamanan di bawah "Cakrawala"

Interior LEPAS mencerminkan esensi dari pesona keanggunan dan jati diri "Leopard Aesthetics". Terinspirasi cakrawala yang tenteram, kokpit LEPAS tampil bergaya wrap-around, mampu meredam kebisingan kota dan menciptakan suasana yang tenang. Layar Waterfall di tengah kokpit juga mengalir secara natural, serta memperpanjang garis visual pada interior. Panel instrumen bertekstur gelombang juga menghadirkan suasana hangat dan tenteram, sedangkan kisi-kisi speaker bermotif batu dengan aksen mengambang, berpadu dengan sistem pencahayaan ambient, membawa sentuhan alam ke dalam kabin LEPAS. Di ruang ini, teknologi dan alam berpadu secara harmonis, menciptakan sebuah ruang modern yang puitis dan nyaman untuk perjalanan.

Desain CMF: Membawa Suasana Alam ketika Berkendara

Prinsip Color, Material, and Craftsmanship (CMF) berada di balik "Leopard Aesthetics". Tim desain LEPAS mengeksplorasi hutan, gurun, dan gletser untuk menciptakan nuansa warna yang natural, minimalis, dan kontemporer. Warna eksterior seperti Norwegian Forest Green membawa suasana tenang, sedangkan Canadian Maple Red diliputi energi, dan Scottish Meadow Green yang elegan menggambarkan nuansa emosional yang unik. Di bagian dalam, bahan-bahan lembut berkualitas tinggi—dasbor berbahan kain, permukaan kokpit yang terinspirasi gletser, serta tekstur halus seperti kulit—memberikan rasa hangat dan nyaman, menghadirkan sensasi alam di setiap sentuhan.

Tim desain LEPAS menyempurnakan setiap detail, menanamkan filosofi merek "Drive Your Elegance" dalam bahasa desain "Leopard Aesthetics". Bersama LEPAS, setiap perjalanan menjadi pengalaman yang penuh kepercayaan diri, keanggunan, dan inspirasi.

SOURCE LEPAS