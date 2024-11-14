هل تعتقد أنك تعرضت للأذى بسبب المنتجات التي تحتوي على مسحوق التلك؟ قد يكون لديك الحق في التصويت على خطط إعادة التنظيم المقدمة من Imerys Talc و/أو مناجم Cyprus التي تُحدد كيفية التعامل مع مُطالبات الإصابة الشخصية الناجمة عن التلك ضد هؤلاء المدينين

يمكن التصويت على الخطط بحلول 16 ديسمبر 2024

نيويورك، 14 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- البيان التالي صادر عن شركة Kroll Restructuring Administration المحدودة بخصوص قضايا إفلاس Imerys Talc ومناجم Cyprus.

إذا كان لديك دعوى إصابة شخصية ناتجة عن المنتجات التي تحتوي على التلك، فإن حقوقك تتأثر بالتصويت القادم على خطط إعادة التنظيم ("الخطط") كجزء من إجراءات الإفلاس لشركة Imerys Talc America المحدودة، و Imerys Talc Canada المحدودة، وربما شركة Imerys Talc Italy S.p.A ، ("مدينو Imerys") وشركة Cyprus Mines Corporation ("مدين شركة Cyprus"). المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة المستخدمة، وغير المُعَرفة هنا تحمل المعاني المنسوبة إليها في الخطط المتاحة على IandCtalc.com

قدم مدينو Imerys ومدين Cyprus بيانات الإفصاح (المتوفرة على IandCtalc.com) التي تحتوي على معلومات لمساعدتك على تحديد كيفية التصويت على الخطط. يقترح كلا بياني الإفصاح إنشاء صندوق ائتماني مُشتَرَك واحد يتم توجيه جميع مُطالبات الإصابة الشخصية الحالية والمستقبلية إليه وحلها وفقًا لإجراءات توزيع الصندوق الائتماني. إذا كانت لديك مُطالَبة إصابة شخصية بسبب منتجات التلك، فإن حقوقك القانونية ستتأثر إذا تمت الموافقة على الخطط.

تقوم لجنة المُطالبين بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن منتجات شركة Imerys ولجنة المطالبين بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن Cyprus ومُمثلي المطالبين المُستقبليين بالتعويضات بسبب التلك لكل من مديني شركة Imerys ومدين Cyprus بدعم الخطط. يُفترض أن يقبل أي شخص لديه مطالبات ومصالح أسهم في جميع الفئات الأخرى هذه الخطط إما لأنه لا يتأثر بالخطط أو أنه يدعم الخطط.

إذا كان لديك دعوى إصابة شخصية بسبب التلك، يحق لك أو لمحاميك تلقي ورقة اقتراع للتصويت على إحدى الخطتين أو كلاهما. يجب أن تصل بطاقة الاقتراع الخاصة بك إلى شركة Kroll Restructuring Administration المحدودة في موعد أقصاه 16 ديسمبر 2024 الساعة 4:00 مساءً، بالتوقيت الشرقي. إذا لم تكن متأكدًا من أن محاميك يمكنه التصويت نيابة عنك، يرجى سؤال محاميك.

إذا كان لديك مُطالبة إصابة شخصية متعلقة بالتلك ضد مديني Imerys و/أو مدين Cyprus، فمن المفترض أنك توافق على "الإعفاءات من قبل أصحاب المطالبات" المنصوص عليها في المادة XII من خطة Imerys و/أو خطة Cyprus، حسب الاقتضاء، إذا كان أي مما يلي صحيحًا:

إذا كنت تُصوت على قبول الخطة المعمول بها، إذا كنت تُصوت ضد الخطة المعمول بها، ولا تختار عدم المشاركة في الإعفاءات في هذه الخطة، أو يحق لك التصويت على خطة، لكنك لا تصوت ولا تختار الانسحاب من الإعفاءات في هذه الخطة (مع مراعاة بعض القيود الموضحة في الخطط).

يُرجى قراءة مستندات الخطط والخطة الأخرى بعناية للحصول على تفاصيل حول كيفية تأثير الخطط على حقوقك في حالة الموافقة عليها.

لديك الحق في الاعتراض على إحدى الخطتين أو كلتيهما. الموعد النهائي لتقديم الاعتراضات هو 26 مارس 2025، الساعة 4:00 مساءً، بالتوقيت الشرقي. هناك متطلبات يجب اتباعها لتقديم اعتراض، وهي منصوص عليها في أوامر إجراءات التصويت. قد لا يتم النظر في الاعتراضات المستلمة بعد الموعد النهائي من قبل محكمة الإفلاس وقد تُعتبر مرفوضة دون إشعار إضافي.

هذه البيانات هي مجرد ملخص، للحصول على معلومات إضافية، بما في ذلك الحصول على بيانات الإفصاح وخطط المراجعة، والحصول على حزم الطلبات مع بطاقات الاقتراع للتصويت، وغيرها من الوثائق، يرجى الاتصال بـ Kroll Restructuring Administration المحدودة على:

تواصل معنا على:

مركز معالجة بطاقات الاقتراع في Imerys

عناية Kroll Restructuring Administration المحدودة

850 الجادة الثالثة، الجناح 412

بروكلين، نيويورك 11232

مركز معالجة بطاقات الاقتراع في Cyprus

عناية Kroll Restructuring Administration المحدودة

850 الجادة الثالثة، الجناح 412

بروكلين، نيويورك 11232

اتصل على: 9092-514 (844) (الولايات المتحدة / كندا، رقم مجاني)، 2352-777 (646) 1+ (للاتصال الدولي، رقم مجاني)

يرجى زيارة: www.IandCtalc.com

البريد الإلكتروني: [email protected]