Uważasz, że produkty zawierające talk były dla ciebie szkodliwe? Możesz mieć prawo do głosowania nad planami reorganizacji przedłożonymi przez Imerys Talc i/lub Cyprus Mines, które określają sposób rozpatrywania roszczeń przeciwko wskazanym dłużnikom z tytułu szkód osobowych powstałych w wyniku stosowania talku

Głosowanie nad planami trwa do 16 grudnia 2024 r.

NOWY JORK, 15 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Poniższy komunikat został wydany przez Kroll Restructuring Administration LLC w odniesieniu do spraw upadłościowych Imerys Talc i Cyprus Mines.

Na prawa przysługujące osobom wnoszącym Roszczenia z tytułu szkód osobowych powstałych w wyniku stosowania talku będzie mieć wpływ zbliżające się głosowanie nad planami reorganizacji („Plany") w ramach postępowania upadłościowego Imerys Talc America, Inc. , Imerys Talc Vermont, Inc. i Imerys Talc Canada Inc. oraz potencjalnie Imerys Talc Italy S.p.A („Dłużnicy Imerys"), a także Cyprus Mines Corporation („Dłużnik Cyprus Mines"). Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym komunikacie, mają znaczenie przypisane im w Planach, które są dostępne na stronie IandCtalc.com.

Dłużnicy Imerys i Dłużnik Cyprus Mines złożyli Oświadczenia, które są dostępne na stronie IandCtalc.com. Zawierają one informacje pomocne w podjęciu decyzji o tym, jak zagłosować w sprawie Planów. W obu Oświadczeniach zawarto propozycję ustanowienia jednego połączonego trustu, który będzie przyjmować i rozpatrywać wszystkie obecne i przyszłe Roszczenia z tytułu szkód osobowych powstałych w wyniku stosowania talku, zgodnie z Procedurami dystrybucji ustanowionymi dla trustu. Zatwierdzenie Planów będzie mieć wpływ na prawa osób wnoszących Roszczenia z tytułu szkód osobowych powstałych w wyniku stosowania talku.

Komisja Imerys ds. podmiotów wnoszących roszczenia z tytułu czynu niedozwolonego, Komisja Cyprus Mines ds. podmiotów wnoszących roszczenia z tytułu czynu niedozwolonego oraz przedstawiciele przyszłych podmiotów wnoszących roszczenia dotyczące talku w odniesieniu do każdego z Dłużników Imerys i Dłużnika Cyprus Mines opowiadają się za przyjęciem Planów. Zakłada się, że wszystkie osoby posiadające roszczenia i udziały kapitałowe wszystkich innych kategorii akceptują Plany z uwagi na fakt, iż nie mają one na nich wpływu, bądź też opowiadają się za ich przyjęciem.

W przypadku Roszczenia z Tytułu Szkód osobowych powstałych w wyniku stosowania talku podmiot wnoszący roszczenie lub jego pełnomocnik jest uprawniony do otrzymania karty do głosowania w sprawie jednego lub obu Planów. Karta do głosowania musi wpłynąć do Kroll Restructuring Administration LLC nie później niż w dniu 16 grudnia 2024 r. do godz. 16:00 czasu wschodniego. W przypadku braku pewności co do możliwości oddania głosu należy omówić tę kwestię z pełnomocnikiem.

W przypadku Roszczenia z tytułu szkód osobowych powstałych w wyniku stosowania talku przeciwko Dłużnikom Imerys i/lub Dłużnikowi Cyprus Mines zakłada się, że podmiot wnoszący roszczenie akceptuje „Oświadczenia podmiotów wnoszących roszczenia", zawarte w art. XII Planu Imerys i/lub (stosownie) Planu Cyprus Mines, jeżeli którekolwiek z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe:

Podmiot głosuje za przyjęciem Planu, Podmiot głosuje przeciwko przyjęciu Planu i nie rezygnuje z akceptacji Oświadczeń podmiotów wnoszących roszczenia zawartych w Planie, lub Podmiot jest uprawniony do głosowania w sprawie Planu, jednak nie oddaje głosu i nie rezygnuje z akceptacji Oświadczeń podmiotów wnoszących roszczenia zawartych w Planie (z zastrzeżeniem pewnych ograniczeń opisanych w Planach).

Należy uważnie zapoznaćsię z Planami i innymi Dokumentami dotyczącymi Planów w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat tego, w jaki sposób wpłyną one na przysługujące prawa w przypadku ich zatwierdzenia.

Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu przeciwko jednemu lub obu Planom. Termin na złożenie sprzeciwu upływa w dniu 26 marca 2025 r. o godz. 16:00 czasu wschodniego. Aby złożyć sprzeciw, należy spełnić wymogi określone w Zarządzeniach dotyczących procedur głosowania. Sprzeciw zgłoszony po upływie terminu może nie zostać rozpatrzony przez Sąd Upadłościowy i może podlegać oddaleniu bez dalszego powiadomienia.

Niniejszy dokument stanowi wyłącznie podsumowanie informacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji, w tym uzyskania wglądu w treść Oświadczeń i Planów, uzyskania pakietów z kartami do głosowania oraz innych dokumentów, należy nawiązać kontakt z Kroll Restructuring Administration LLC pod adresem:

ADRES POCZTOWY:

Imerys Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

Cyprus Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

NUMERY TELEFONÓW: (844) 514-9092 (USA/Kanada, bezpłatna infolinia), +1 (646) 777-2352 (połączenia międzynarodowe, bezpłatna infolinia)

STRONA INTERNETOWA: www.IandCtalc.com

E-MAIL: [email protected]