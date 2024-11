Vous pensez avoir été lésé par des produits contenant du talc ? Vous pourriez avoir le droit de voter sur les plans de réorganisation déposés par Imerys Talc et/ou Cyprus Mines, qui déterminent le traitement des réclamations pour dommages corporels causés par le talc contre ces débiteurs.

Vote sur les plans d'ici le 16 décembre 2024

NEW YORK, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- La déclaration suivante est publiée par Kroll Restructuring Administration LLC concernant les affaires de faillite d'Imerys Talc et de Cyprus Mines.

Si vous avez une réclamation pour préjudice corporel lié au talc, vos droits sont affectés par un vote à venir sur les plans de réorganisation ("Plans") dans le cadre de la procédure de faillite de Imerys Talc America, Inc. , Imerys Talc Vermont, Inc. , et Imerys Talc Canada Inc. , et potentiellement Imerys Talc Italy S.p.A (les "débiteurs d'Imerys") et Cyprus Mines Corporation (le "débiteur chypriote"). Les termes en majuscules utilisés mais non définis ici ont la signification qui leur est attribuée à dans les plans, qui sont disponibles à l'adresse IandCtalc.com.

Les débiteurs d'Imerys et le débiteur chypriote ont déposé des déclarations d'information (disponibles sur IandCtalc.com) qui contiennent des informations destinées à vous aider à décider comment voter sur les plans. Les deux déclarations de divulgation proposent la création d'un fonds unique combiné auquel toutes les demandes d'indemnisation actuelles et futures pour préjudice personnel lié au talc seront acheminées et résolues conformément aux procédures de distribution du fonds. Si vous êtes victime d'un préjudice corporel lié au talc, l'approbation des plans aura une incidence sur vos droits légaux.

Le comité des plaignants d'Imerys, le comité des plaignants de Chypre et les représentants des futurs plaignants de talc pour chacun des débiteurs d'Imerys et le débiteur de Chypre soutiennent les plans. Toute personne ayant des réclamations sur et des participations dans toutes les autres catégories est supposée accepter les plans parce qu'elle n'est pas affectée par les plans ou parce qu'elle soutient les plans.

Si vous avez une réclamation pour préjudice personnel lié au talc, vous ou votre avocat êtes habilité à recevoir un bulletin de vote pour voter sur l'un ou les deux plans. Votre bulletin de vote doit être reçu par Kroll Restructuring Administration LLC au plus tard le 16 décembre 2024 à 16h00, heure de l'Est. Si vous n'êtes pas sûr que votre avocat peut voter en votre nom, demandez-lui.

Si vous avez une réclamation pour préjudice corporel lié au talc à l'encontre des débiteurs d'Imerys et/ou du débiteur chypriote, il est supposé que vous consentez à la "décharge des détenteurs de réclamations" prévue à l'article XII de le plan d'Imerys et/ou le plan de Chypre , selon le cas, si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :

1. vous votez pour accepter le plan applicable,

2. vous votez contre le plan applicable et vous ne vous désengagez pas de la libération prévue par ce plan, ou

3. vous avez le droit de voter sur un plan, mais vous ne votez pas et ne vous désengagez pas de la mise à disposition de ce plan (sous réserve de certaines limitations décrites dans les plans).

Veuillez lire attentivement les plans et autres documents relatifs aux plans pour obtenir des informations détaillées sur et savoir comment les plans affecteront vos droits s'ils sont approuvés.

Vous avez le droit de objecter à l'un ou les deux de les plans . Le délai pour déposer une objection est le 26 mars 2025 à 16h00, heure de l'Est . Pour déposer une objection, il faut respecter certaines conditions, qui sont énoncées dans les ordonnances relatives aux procédures de vote. Les objections reçues après la date limite peuvent ne pas être prises en considération par le tribunal des faillites et peuvent être considérées comme rejetées sans autre avis.

Il ne s'agit que d'un résumé. Pour de plus amples informations, y compris l'obtention des déclarations de divulgation et des plans pour examen, l'obtention des paquets de sollicitation avec les bulletins de vote, et d'autres documents, veuillez contacter Kroll Restructuring Administration LLC à l'adresse suivante

WRITE:

Imerys Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

Centre de traitement des bulletins de vote de Chypre

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

APPEL : (844) 514-9092 (États-Unis/Canada, gratuit), +1 (646) 777-2352 (international, gratuit)

VISITE : www.IandCtalc.com

EMAIL : [email protected]