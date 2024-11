Myslíte si, že jste byli poškozeni výrobky obsahujícími mastek? Můžete mít právo hlasovat o reorganizačních plánech předložených společnostmi Imerys Talc a/nebo Cyprus Mines, které určí, jak bude naloženo s nároky na náhradu škody způsobené mastkem vůči těmto dlužníkům

Hlasujte o Plánech do 16. prosince 2024

NEW YORK, 13. listopadu 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Kroll Restructuring Administration LLC vydává následující prohlášení k případům úpadku společností Imerys Talc a Cyprus Mines.

Pokud máte Pohledávku z titulu újmy způsobené mastkem, jsou vaše práva ovlivněna nadcházejícím hlasováním o reorganizačních plánech („Plány") v rámci konkurzního řízení se společnostmi Imerys Talc America, Inc, Imerys Talc Vermont, Inc a Imerys Talc Canada Inc a potenciálně Imerys Talc Italy S.p.A („Dlužníci Imerys") a Cyprus Mines Corporation („Dlužník Cyprus"). Pojmy s velkými písmeny, které jsou zde použity, ale nejsou definovány, mají význam, který je jim přiřazen v Plánech, jež jsou k dispozici na stránkách IandCtalc.com.

Dlužníci společnosti Imerys a Dlužník Cyprus podali Prohlášení o zveřejnění informací (k dispozici na stránkách IandCtalc.com), která obsahují informace, jež vám pomohou rozhodnout se, jak o Plánech hlasovat. Obě Prohlášení o zveřejnění navrhují, aby byl zřízen jediný kombinovaný fond, do kterého budou všechny současné a budoucí Nároky na náhradu škody způsobené mastkem směrovány a vyřešeny podle postupů pro rozdělení do fondu. Pokud máte nárok na Odškodnění za újmu způsobenou mastkem, bude se to v případě schválení Plánů týkat vašich zákonných práv.

Výbor žadatelů o odškodnění za delikty společnosti Imerys, Výbor žadatelů o odškodnění za delikty společnosti Cyprus Mines a zástupci budoucích žadatelů o odškodnění za škody způsobené mastkem za každého z Dlužníků společnosti Imerys a Cyprus Mines Plány podporují. Předpokládá se, že všichni, kdo mají pohledávky a majetkové podíly ve všech ostatních třídách, Plány přijímají, protože se jich Plány netýkají nebo je podporují.

Pokud máte Pohledávku z titulu újmy na zdraví z mastku, máte vy nebo váš právní zástupce právo obdržet hlasovací lístek, abyste mohli hlasovat o jednom nebo obou Plánech. Váš hlasovací lístek musí společnost Kroll Restructuring Administration LLC obdržet nejpozději 16. prosince 2024 v 16:00 hodin východního času. Pokud si nejste jisti, zda váš právní zástupce může hlasovat vaším jménem, požádejte ho o to.

Pokud máte vůči dlužníkům společností Imerys a/nebo Cyprus Mines Pohledávku z titulu újmy na zdraví způsobené mastkem, předpokládá se, že souhlasíte se „Zproštěním držiteli pohledávek" uvedeným v článku XII Plánů společností Imerys a/nebo Cyprus Mines, pokud je pravdivá některá z následujících skutečností:

1. hlasujete pro přijetí příslušného Plánu,

2. hlasujete proti příslušnému Plánu a nezříkáte se Zproštění v takovém Plánu, nebo

3. jste oprávněni hlasovat o Plánu, ale nehlasujete a nezříkáte se zproštění v takovém Plánu (s výhradou určitých omezení popsaných v Plánech).

Prosíme, pečlivě si přečtěte Plány a další dokumenty k Plánům, kde najdete podrobnosti o tom, jak budou Plány ovlivňovat vaše práva, pokud budou schváleny.

Máte právo vznést námitku proti jednomu nebo oběma Plánům. Lhůta pro podání námitky končí 26. března 2025 v 16:00 hodin východního času. Pro podání námitky je třeba dodržet určité požadavky, které jsou uvedeny v Pravidlech k hlasovacím postupům. Námitky doručené po uplynutí lhůty nemusí Konkurzní soud posoudit a může je bez dalšího považovat za zamítnuté.

Toto je pouze shrnutí. Pro další informace, včetně získání Prohlášení o zveřejnění a plánů k nahlédnutí, získání balíčků s hlasovacími lístky a dalších dokumentů, kontaktujte prosím společnost Kroll Restructuring Administration LLC:

PÍSEMNĚ:

Imerys Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

VOLEJTE: (844) 514-9092 (USA/Kanada, zdarma), +1 (646) 777-2352 (mezinárodní, zdarma)

NAVŠTIVTE: www.IandCtalc.com

EMAIL: [email protected]