タルク含有製品による健康被害を受けた可能性がありますか？Imerys TalcおよびCyprus Minesが提出した再編計画に対する投票権を持っている可能性があります。これらの再編計画は、債務者に対するタルクによる人身傷害請求の処理のあり方を決定します

2024年12月16日までに計画案に投票してください

ニューヨーク, 2024年11月14日 /PRNewswire/ -- 以下の声明は、Imerys TalcおよびCyprus Minesの破産事件に関するものとして、Kroll Restructuring Administration LLCによって発表された内容です。

タルクによる人身傷害請求の対象となる方の権利は、 Imerys Talc America, Inc. 、 Imerys Talc Vermont, Inc. 、 Imerys Talc Canada Inc. 、および Imerys Talc Italy S.p.A (以下「Imerys債務者」)ならびにCyprus Mines Corporation(以下「Cyprus債務者」)の破産手続の一環として、近く実施される再編計画(以下「計画案」)に関する投票の結果によって影響を受けます。ここで定義されていない大文字で始まる用語は、計画案において定義された意味を持つものとし、計画案は IandCtalc.com でご覧いただけます。

Imerys債務者およびCyprus債務者は開示説明書を提出しましたが(IandCtalc.comでご覧いただけます)、これには計画案に対する投票方法の決定に役立つ情報が記載されています。両方の開示説明書は、現在および将来のすべてのタルクによる人身傷害請求が信託分配手続に従って処理される単一の統合信託を確立することを提案しています。タルクによる人身傷害請求に係る請求権者は、計画案が承認された場合、当該法的権利が影響を受けることになります。

Imerys債務者およびCyprus債務者のタルクによる人身傷害請求者委員会、および将来のタルク請求者の代表者は、いずれもこの計画案を支持しています。その他のすべてのクラスにおける請求権および持分権を有する人物は、計画案の影響を受けないか、計画案を支持しているため、この計画案を受け入れるものと見なされます。

タルクによる人身傷害請求権者の方は、ご自身または代理人の弁護士が、いずれか一方または両方の計画案に投票するための投票用紙を受け取る権利があります。投票用紙は、2024年12月16日午後4時(東部標準時)までにKroll Restructuring Administration LLCに必達しなければなりません。弁護士が請求権者の代理として投票できるかどうか不明な場合は、弁護士にお尋ねください。

Imerys債務者および/またはCyprus債務者に対するタルクによる人身傷害請求権者の方は、以下のいずれかに該当する場合、Imerys計画案および/またはCyprus計画案の第12条に定める「請求権者による免責」に同意したものと見なされます。

該当する計画案を承認するための投票を行った場合 該当する計画案に反対票を投じ、かつ、当該計画案における免責から除外されない場合 計画案に投票する権利があるものの、投票せず、当該計画案における権利放棄も行わない(計画案に記載されている一定の制限に従う)場合

計画案およびその他の計画文書を注意深くお読みください。当該計画案が承認された場合、有する権利にどのような影響を与えるかについての詳細が記載されています。

いずれかまたは両方の計画案に異議を申し立てる権利を有しています。異議申し立ての期限は、2025年3月26日午後4時(東部標準時)です。異議申し立てを行うには、投票手続き命令に定められた要件に従う必要があります。期限後に提出された異議申し立ては、破産裁判所で審議されない場合があり、また、さらなる通知なしに却下されたものとみなされる場合があります。

これはあくまで概要です。開示説明書および計画案の入手、投票用紙付き案内書類の入手、その他の書類についての詳細は、Kroll Restructuring Administration LLCにお問い合わせください。

記入先:

Imerys Ballot Processing Center

宛先:Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

Cyprus Ballot Processing Center

宛先:Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

電話:(844) 514-9092(米国内/カナダ、フリーダイヤル)、+1 (646) 777-2352(米国外、フリーダイヤル)

アクセス:www.IandCtalc.com

メール:[email protected]

SOURCE Kroll Restructuring Administration LLC