¿Cree que ha sido perjudicado por productos que contienen talco? Es posible que tenga derecho a votar sobre los planes de reorganización presentados por Imerys Talc y/o Cyprus Mines que determinan cómo se tratan los reclamos por lesiones personales por talco contra deudores

Votación sobre los planes antes del 16 de diciembre de 2024

NUEVA YORK, 13 de noviembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Kroll Restructuring Administration LLC emite la siguiente declaración con respecto a los casos de bancarrota de Imerys Talc y Cyprus Mines.

Si tiene un Reclamo por Lesiones Personales por Talco, sus derechos se verán afectados por una próxima votación sobre los planes de reorganización ("Planes") como parte de los procedimientos de quiebra de Imerys Talc America, Inc. , Imerys Talc Vermont, Inc. e Imerys Talc Canada Inc. , y potencialmente Imerys Talc Italy S.p.A (los "Deudores de Imerys") y Cyprus Mines Corporation (el "Deudor de Chipre"). Los términos en mayúscula utilizados pero no definidos aquí tienen los significados que se les atribuyen en los Planes, que están disponibles en IandCtalc.com.

Los Deudores de Imerys y el Deudor de Chipre presentaron Declaraciones Informativas (disponibles en IandCtalc.com), que contienen información para ayudarle a decidir cómo votar sobre los Planes. Ambas Declaraciones Informativas proponen que se establezca un único fideicomiso combinado al que se canalizarán y resolverán todas los Reclamos por Lesiones Personales por Talco actuales y futuras, de acuerdo con los Procedimientos de Distribución del Fideicomiso. Si tiene un Reclamo por Lesiones Personales por Talco, sus derechos legales se ven afectados si se aprueban los Planes.

El Comité de Demandantes por Agravios de Imerys, el Comité de Demandantes por Agravios de Cyprus y los representantes de los futuros demandantes por talco para cada uno de los Deudores de Imerys y el Deudor de Cyprus respaldan los Planes. Se supone que cualquier persona con Reclamos e Intereses de Capital en todas las demás clases acepta los Planes porque no se ven afectados por los Planes o apoyan los Planes.

Si tiene un Reclamo por Lesiones Personales por Talco, usted o su abogado tienen derecho a recibir una boleta para votar sobre uno o ambos Planes. Su boleta debe ser recibida por Kroll Restructuring Administration LLC a más tardar el 16 de diciembre de 2024 a las 4:00 p. m. Hora del Este. Si no está seguro de que su abogado pueda votar en su nombre, consulte con su abogado.

Si tiene un Reclamo por Lesiones Personales por Talco contra los Deudores de Imerys y/o el Deudor de Cyrpus, se supone que acepta las "Exenciones de responsabilidad por parte de los titulares de reclamos" establecidas en el Artículo XII del Plan de Imerys y/o el Plan de Cyrpus, según corresponda, si cualquiera de las siguientes afirmaciones son ciertas:

usted vota para aceptar el Plan aplicable, usted vota en contra del Plan aplicable y no opta por las exenciones de responsabilidad en dicho Plan, o tiene derecho a votar en un Plan, pero no vota y no se excluye de las exenciones de dicho Plan (sujeto a ciertas limitaciones descritas en los Planes).

Lea atentamente los Planes y otros Documentos del Plan para más detalles sobre cómo los Planes afectarán sus derechos si se aprueban.

Tiene derecho a oponerse a uno o ambos Planes. La fecha límite para presentar una objeción es el 26 de marzo de 2025, a las 4:00 p. m. Hora del Este. Hay requisitos que deben cumplirse para presentar una objeción, que se establecen en las Órdenes de Procedimientos de Votación. Las objeciones recibidas después de la fecha límite no pueden ser consideradas por el Tribunal de Quiebras y pueden considerarse anuladas sin previo aviso.

Esto es solo un resumen. Para información adicional, incluida la obtención de las Declaraciones Informativas y los Planes para su revisión, la obtención de paquetes de solicitud con boletas para votar y otros documentos, comuníquese con Kroll Restructuring Administration LLC:

ESCRIBA A:

Imerys Ballot Processing Center

con copia a Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

Cyprus Ballot Processing Center

con copia a Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

LLAME: (844) 514-9092 (EE. UU./Canadá, llamada gratuita), +1 (646) 777-2352 (internacional, llamada gratuita)

VISITE: www.IandCtalc.com

CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]

