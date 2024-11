Myslíte si, že vám ublížili produkty obsahujúce mastenec? Môžete mať právo hlasovať o plánoch reorganizácie podaných spoločnosťami Imerys Talc a/alebo Cyperskými baňami, ktoré stanovujú, ako sa riešia nároky týkajúce sa ublíženia na zdraví spôsobeného mastencom voči týmto dlžníkom

Hlasujte o Plánoch do 16. decembra 2024

NEW YORK, 13. novembra 2024 /PRNewswire/ -- Nasledujúce vyhlásenie vydáva Kroll Restructuring Administration LLC v súvislosti s prípadmi bankrotu spoločností Imerys Talc a Cyperské bane.

Ak máte Nárok týkajúci sa ublíženia na zdraví spôsobeného mastencom, vaše práva sú ovplyvnené nachádzajúcim hlasovaním o plánoch reorganizácie (ďalej len „Plány") ako súčasť konkurzného konania spoločností Imerys Talc America, Inc. , Imerys Talc Vermont, Inc. a Imerys Talc Canada Inc. a prípadne Imerys Talc Italy S.p.A (ďalej len „Dlžníci Imerys") a Cyprus Mines Corporation (ďalej len „Cyperský dlžník"). Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré sa tu používajú, ale nie sú vymedzené, majú význam, ktorý je im priradený v Plánoch, ktoré sú k dispozícii na stránke IandCtalc.com.

Dlžníci spoločnosti Imerys a Cyperský dlžník podali Vyhlásenie o zverejnení (dostupné na stránke IandCtalc.com) obsahujúce informácie, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, ako hlasovať o Plánoch. Obidve Vyhlásenia o zverejnení navrhujú, aby bol zriadený jeden kombinovaný trast, do ktorého budú smerované a v rámci ktorého budú riešené všetky súčasné a budúce Nároky týkajúce sa ublíženia na zdraví spôsobeného mastencom a vyriešené podľa Postupov prerozdelenia v rámci trastu. Ak máte Nárok týkajúci sa ublíženia na zdraví spôsobeného mastencom, vaše zákonné práva budú ovplyvnené, ak budú Plány schválené.

Plány podporujú Výbor pre uplatňovanie nárokov za úmyselné ublíženie spôsobené spoločnosťou Imerys, Výbor pre uplatňovanie nárokov za úmyselné ublíženie spôsobené cyperskou stranou a zástupcovia budúcich žiadateľov uplatňujúcich si nároky v súvislosti s mastencom za každého Dlžníka spoločnosti Imerys a Cyperského dlžníka. Predpokladá sa, že ktokoľvek s Nárokmi a Majetkovými účasťami vo všetkých ostatných triedach prijme Plány, pretože nie je ovplyvnený Plánmi alebo Plány podporuje.

Ak máte Nárok týkajúci sa ublíženia na zdraví spôsobeného mastencom, vy alebo váš právny zástupca máte právo hlasovať o jednom alebo oboch Plánoch. Váš hlasovací lístok musí dostať spoločnosť Kroll Restructuring Administration LLC najneskôr 16. decembra 2024 do 16:00 hod. východného času. Ak si nie ste istí, či váš právny zástupca môže hlasovať vo vašom mene, obráťte sa na svojho právneho zástupcu.

Ak máte Nárok týkajúci sa ublíženia na zdraví spôsobeného mastencom voči Dlžníkom v rámci spoločnosti Imerys a/alebo Cyperskému dlžníkovi, predpokladá sa, že súhlasíte s „Uvoľnením voči vlastníkom pohľadávok" uvedeným v článku XII Plánu Imerys a/alebo prípadne v Cyperskom pláne , ak platí niečo z nasledujúceho:

hlasujete za prijatie príslušného Plánu, hlasujete proti príslušnému Plánu a nerozhodnete sa pre neúčasť na „Uvoľnení voči vlastníkom pohľadávok", ako sa uvádza v tomto Pláne, alebo máte právo hlasovať o Pláne, ale nehlasujete a nerozhodnete sa pre neúčasť na „Uvoľnení voči vlastníkom pohľadávok", ako sa uvádza v tomto Pláne (s výhradou určitých obmedzení opísaných v Plánoch).

Pozorne si prečítajte Plány a ďalšie Dokumenty k nim, kde nájdete podrobné informácie o tom, ako Plány v prípade schválenia ovplyvnia vaše práva.

Máte právo namietať proti jednému alebo obom Plánom. Lehota na podanie námietky je 26. marec 2025 do 16:00 hod. východného času. Na podanie námietky je potrebné dodržať požiadavky, ktoré sú uvedené v Pravidlách hlasovania. Námietky doručené po lehote nemusí Konkurzný súd posudzovať a môžu sa považovať za zamietnuté bez ďalšieho upozornenia.

Toto je len súhrn. Pre ďalšie informácie, vrátane získania Vyhlásení o zverejnení a Plánov na preskúmanie, získania balíkov žiadostí s hlasovacími lístkami a iných dokumentov, sa obráťte na Kroll Restructuring Administration LLC na adrese:

PÍŠTE:

Imerys Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

Cyprus Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

VOLAJTE: (844) 514-9092 (USA/Kanada, bezplatné), +1 (646) 777-2352 (medzinárodné, bezplatné)

NAVŠTÍVTE: www.IandCtalc.com

E-MAIL: [email protected]