탈크가 함유된 제품으로 인해 피해를 입었다고 생각하는가? 귀하는 이메리스 탈크 및/또는 사이프러스 마인즈가 제출했으며 이 채무자들에 대한 탈크 개인 상해 청구권이 어떻게 처리되는지를 결정하는 재조정 계획에 대해 투표할 권리가 있다

뉴욕, 2024년 11월 14일 /PRNewswire/ -- 다음 성명은 이메리스 탈크(Imerys Talc)와 사이프러스 마인즈(Cyprus Mines) 파산 사건과 관련하여 크롤 구조 조정 처리 유한회사(Kroll Restructuring Administration LLC)에서 발표한 것이다.

귀하가 탈크 개인 상해 청구권을 가지고 있다면, 이메리스 탈크 아메리카(Imerys Talc America, Inc.), 이메리스 탈크 버몬트(Imerys Talc Vermont, Inc.), 이메리스 탈크 캐나다(Imerys Talc Canada Inc.), 그리고 이메리스 탈크 이탤리(Imerys Talc Italy S.p.A) ("이메리스 채무자") 및 사이프러스 마인즈(Cyprus Mines Corporation) ("사이프러스 채무자")의 파산 절차의 한 부분인 재조정 계획("계획")에 대한 향후 투표가 귀하의 권리에 영향을 미칠 수 있다. 여기서 정의되지 않은 대문자로 표시된 용어는 이 계획에서 부여된 의미이며 IandCtalc.com에서 확인할 수 있다.

이메리스 채무자와 키프로스 채무자는 계획에 대하여 어떻게 투표할 것인지에 도움이 되는 정보가 들어 있는 공시 명세서(IandCtalc.com에서 확인 가능)를 제출했다. 두 공시 명세서 모두 모든 현재 및 미래의 탈크 개인 상해 청구가 단일 통합 신탁으로 모여 신탁 분배 절차에 따라 해결할 것을 제안하고 있다. 귀하가 탈크 개인 상해 청구권을 보유하고 있는 경우, 계획이 승인되면 귀하의 법적 권리가 영향을 받게 된다.

이메리스 불법 행위 청구인 위원회, 사이프러스 불법 행위 청구인 위원회, 그리고 이메리스 채무자 및 사이프러스 채무자 각각에 대한 향후 탈크 청구인 대표들은 이 계획을 지지한다. 다른 모든 클래스에 대한 청구권과 지분을 보유한 사람은 이 계획의 영향을 받지 않거나 이 계획을 지지하기 때문에 이 계획을 수락하는 것으로 간주된다.

귀하가 탈크 개인 상해 청구권이 있는 경우, 귀하 또는 귀하의 변호사는 하나 또는 두 개의 계획에 대해 투표할 수 있는 투표 용지를 받을 자격이 있다. 귀하의 투표 용지는 늦어도 2024년 12월 16일 오후 4시(동부시간 기준)에 크롤 구조 조정 처리 유한회사에 접수되어야 한다. 만일 귀하의 변호사가 귀하를 대신하여 투표할 수 있는지 확신이 서지 않는 경우 변호사에게 문의하기 바란다.

귀하가 이메리스 채무자 및/또는 사이프러스 채무자에 대한 탈크 개인 상해 청구권이 있는 경우, 아래 중 하나라도 해당하면 귀하는 이메리스 계획 및/또는 사이프러스 계획의 제12조에 명시된 "청구권 보유자에 의한 해제"에 동의하는 것으로 간주된다.

해당 계획을 수락하는 투표를 하는 경우, 해당 계획에 반대표를 던지지만 해당 계획의 해제 조항에서 제외되지 않는 경우 또는, 계획에 대해 투표할 자격이 있지만, 투표하지 않으며 해당 계획의 해제 조항에서 제외되지 않는 경우(계획에 명시된 특정 제한 사항 적용)

계획이 승인될 경우 귀하의 권리에 어떤 영향을 미치는지에 대한 자세한 내용은 계획과 기타 계획 관련 문서를 주의 깊게 읽어 보기 바란다.

귀하는 계획 중 하나 또는 둘 다에 이의를 제기할 권리가 있다. 이의 제기 마감 시간은 2025년 3월 26일 오후 4시(동부 표준시)이다. 이의를 제기하기 위해서는 준수해야 하는 요건이 있으며, 이는 투표 절차 명령서에 명시되어 있다. 마감 시간 이후에 접수된 이의 제기는 파산 법원에서 고려하지 않을 수 있으며 별도의 통지 없이 기각된 것으로 간주될 수 있다.

본 보도 자료는 요약에 불과하다. 검토를 위한 공시 명세서와 계획 입수, 투표 용지가 포함된 청원 패키지 입수 및 기타 문서 등의 추가 정보가 필요할 경우 크롤 구조 조정 처리 유한회사에 문의하기 바란다.

발송 주소:

이메리스 투표 용지 처리 센터

c/o 크롤 구조 조정 처리 유한회사

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

사이프러스 투표 용지 처리 센터

c/o 크롤 구조 조정 처리 유한회사

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

전화: (844) 514-9092 (미국/캐나다, 톨-프리), +1 (646) 777-2352 (국제, 톨-프리)

방문: www.IandCtalc.com

이메일: [email protected]

