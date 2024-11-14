您是否認為自己曾因使用含滑石粉的產品而受到傷害？您可能有權就Imerys Talc及/或Cyprus Mines提交的重組方案進行投票，該方案將決定如何處理針對這些債務人的滑石粉人身傷害索賠

請於2024年12月16日前投票表決方案

紐約2024年11月14日 /美通社/ -- 以下聲明由重組管理公司Kroll Restructuring Administration LLC就Imerys Talc及Cyprus Mines破產案件發佈。

如果您有一項滑石粉人身傷害索賠（Talc Personal Injury Claim）， 您的權益將受到即將進行的重組方案（以下簡稱「重組方案」）投票的影響。該投票是 Imerys Talc America, Inc. 、 Imerys Talc Vermont, Inc. 、 Imerys Talc Canada Inc. （以下統稱「 Imerys債務人」（Imerys Debtors））及Cyprus Mines Corporation（「Cyprus債務人」（Cyprus Debtor））破產程序的一部分，並可能包括 Imerys Talc Italy S.p.A 。本文件中使用但未定義的專有名詞，其含義可參考重組方案中的說明，詳情請瀏覽IandCtalc.com。

Imerys債務人（Imerys Debtors）及Cyprus債務人（Cyprus Debtor）已提交披露聲明（可於IandCtalc.com查閱），其中包含相關資訊以協助您決定如何對重組方案進行投票。兩份披露聲明（Disclosure Statements）均提議設立單一合併信託，將所有現有及未來的滑石粉人身傷害索賠（Talc Personal Injury Claims）引導至該信託，並根據信託分配程序（Trust Distribution Procedures）予以解決。若您有一項滑石粉人身傷害索賠（Talc Personal Injury Claim），則在該等重組方案獲得批准的情況下，您的法律權益將受到影響。

Imerys侵權索償人委員會（Imerys Tort Claimants' Committee）、Cyprus侵權索償人委員會（Cyprus Tort Claimants' Committee）以及Imerys債務人（Imerys Debtors）及Cyprus債務人（Cyprus Debtor）各自代表未來滑石粉索償人的代表均支持該等重組方案。所有其他類別的索償人及股東，由於其不受重組方案影響或已表支持，假定均已接受該等重組方案。

如果您有一項滑石粉人身傷害索償（Talc Personal Injury Claim），您或您的律師有權獲得一份選票，以對其中一項或兩項重組方案進行投票。您的選票必須於2024年12月16日美國東部時間下午4:00前由重組管理公司Kroll Restructuring Administration LLC收到。如果您不確定您的律師是否可以代表您投票，請向您的律師詢問。

如果您對Imerys債務人（Imerys Debtors）和/或Cyprus債務人（Cyprus Debtor）提出一項滑石粉人身傷害索賠（Talc Personal Injury Claim），則假定您同意Imerys重組方案（Imerys Plan）和/或Cyprus重組方案（Cyprus Plan）第十二條中所列的「索賠持有人的免責條款」（Releases by Holders of Claims），如果以下任何情況屬實：

1. 您投票同意接受適用的重組方案，

2. 您投票反對適用的重組方案，且未選擇退出該重組方案中的免責條款，或

3. 您有權對重組方案進行投票，但未投票且未選擇退出該重組方案中的免責條款（根據重組方案中所述的某些限制）。

請仔細閱讀重組方案及其他重組方案文件，以了解如果重組方案獲得批准，將如何影響您的權利。

您有權對其中一項或兩項重組方案提出異議。提交異議的截止日期為2025年3月26日美國東部時間下午4:00。提交異議需遵循特定要求，這些要求已在《投票程序指令》（Voting Procedures Orders）中列明。逾期提交的異議可能不會被破產法院（Bankruptcy Court）考慮，且可能會被視為自動駁回，無需進一步通知。

本文僅為摘要。有關其他信息，包括獲取披露聲明和計劃進行審查，獲取帶有投票的招募包以及其他文件，請聯繫 Kroll 重組管理有限責任公司，通過：

書信：

Imerys Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

Cyprus Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

致電：(844) 514-9092（美國/加拿大，免費電話）；+1 (646) 777-2352（國際，免費電話）

網站： www.IandCtalc.com

電郵： [email protected]

SOURCE Kroll Restructuring Administration LLC