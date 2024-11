您是否認為自己曾因使用含滑石粉的產品而受到傷害？您可能有權就Imerys Talc及/或Cyprus Mines提交的重組方案進行投票，該方案將決定如何處理針對這些債務人的滑石粉人身傷害索賠

請於2024年12月16日前投票表決方案

紐約2024年11月14日 /美通社/ -- 以下聲明由重組管理公司Kroll Restructuring Administration LLC就Imerys Talc及Cyprus Mines破產案件發佈。

如果您有一項滑石粉人身傷害索賠(Talc Personal Injury Claim), 您的權益將受到即將進行的重組方案(以下簡稱「重組方案」)投票的影響。該投票是 Imerys Talc America, Inc. 、 Imerys Talc Vermont, Inc. 、 Imerys Talc Canada Inc. (以下統稱「 Imerys債務人」(Imerys Debtors))及Cyprus Mines Corporation(「Cyprus債務人」(Cyprus Debtor))破產程序的一部分,並可能包括 Imerys Talc Italy S.p.A 。本文件中使用但未定義的專有名詞,其含義可參考重組方案中的說明,詳情請瀏覽IandCtalc.com。

Imerys債務人(Imerys Debtors)及Cyprus債務人(Cyprus Debtor)已提交披露聲明(可於IandCtalc.com查閱),其中包含相關資訊以協助您決定如何對重組方案進行投票。兩份披露聲明(Disclosure Statements)均提議設立單一合併信託,將所有現有及未來的滑石粉人身傷害索賠(Talc Personal Injury Claims)引導至該信託,並根據信託分配程序(Trust Distribution Procedures)予以解決。若您有一項滑石粉人身傷害索賠(Talc Personal Injury Claim),則在該等重組方案獲得批准的情況下,您的法律權益將受到影響。

Imerys侵權索償人委員會(Imerys Tort Claimants' Committee)、Cyprus侵權索償人委員會(Cyprus Tort Claimants' Committee)以及Imerys債務人(Imerys Debtors)及Cyprus債務人(Cyprus Debtor)各自代表未來滑石粉索償人的代表均支持該等重組方案。所有其他類別的索償人及股東,由於其不受重組方案影響或已表支持,假定均已接受該等重組方案。

如果您有一項滑石粉人身傷害索償(Talc Personal Injury Claim),您或您的律師有權獲得一份選票,以對其中一項或兩項重組方案進行投票。您的選票必須於2024年12月16日美國東部時間下午4:00前由重組管理公司Kroll Restructuring Administration LLC收到。如果您不確定您的律師是否可以代表您投票,請向您的律師詢問。

如果您對Imerys債務人(Imerys Debtors)和/或Cyprus債務人(Cyprus Debtor)提出一項滑石粉人身傷害索賠(Talc Personal Injury Claim),則假定您同意Imerys重組方案(Imerys Plan)和/或Cyprus重組方案(Cyprus Plan)第十二條中所列的「索賠持有人的免責條款」(Releases by Holders of Claims),如果以下任何情況屬實:

1. 您投票同意接受適用的重組方案,

2. 您投票反對適用的重組方案,且未選擇退出該重組方案中的免責條款,或

3. 您有權對重組方案進行投票,但未投票且未選擇退出該重組方案中的免責條款(根據重組方案中所述的某些限制)。

請仔細閱讀重組方案及其他重組方案文件,以了解如果重組方案獲得批准,將如何影響您的權利。

您有權對其中一項或兩項重組方案提出異議。提交異議的截止日期為2025年3月26日美國東部時間下午4:00。提交異議需遵循特定要求,這些要求已在《投票程序指令》(Voting Procedures Orders)中列明。逾期提交的異議可能不會被破產法院(Bankruptcy Court)考慮,且可能會被視為自動駁回,無需進一步通知。

本文僅為摘要。有關其他信息,包括獲取披露聲明和計劃進行審查,獲取帶有投票的招募包以及其他文件,請聯繫 Kroll 重組管理有限責任公司,通過:

書信:

Imerys Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

Cyprus Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

致電:(844) 514-9092(美國/加拿大,免費電話);+1 (646) 777-2352(國際,免費電話)

網站: www.IandCtalc.com

電郵: [email protected]

