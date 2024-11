Вы считаете, что пострадали от продуктов, содержащих тальк? У вас может быть право голосовать по Планам реорганизации, представленным компаниями Imerys Talc и (или) Cyprus Mines, в которых определяется порядок рассмотрения Исков о причинении вреда здоровью в результате воздействия талька к указанным Должникам

Примите участие в голосовании по Планам до 16 декабря 2024 г.

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Следующее заявление публикуется компанией Kroll Restructuring Administration LLC в отношении дел о банкротстве компаний Imerys Talc и Cyprus Mines.

Если вы подали Иск о причинении вреда здоровью в результате воздействия талька, на ваши права окажет влияние предстоящее голосование по планам реорганизации (далее «Планы») в рамках процедуры банкротства компаний Imerys Talc America, Inc., Imerys Talc Vermont, Inc. и Imerys Talc Canada Inc. , а также, возможно, Imerys Talc Italy S.p.A (далее «Должники Imerys») и Cyprus Mines Corporation (далее «Должник Cyprus»). Термины, написанные с заглавной буквы, которые используются, но не определены в настоящем документе, имеют значения, присвоенные им в Планах, которые доступны на веб-сайте IandCtalc.com.

Должники Imerys и Должник Cyprus представили Заявления о раскрытии информации (доступны на веб-сайте IandCtalc.com), содержащие сведения, которые помогут вам принять решение о том, как голосовать по Планам. В обоих Заявлениях о раскрытии информации предлагается создать единый объединенный траст, в адрес которого будут направляться все текущие и будущие Иски о причинении вреда здоровью в результате воздействия талька и разрешаться в соответствии с Процедурами распределения траста. Если вы подали Иск о причинении вреда здоровью в результате воздействия талька, ваши законные права будут затронуты в случае утверждения Планов.

Комитет заявителей исков о причинении вреда к компании Imerys, Комитет заявителей исков о причинении вреда к компании Cyprus и представители будущих заявителей исков о причинении вреда в результате воздействия талька к каждому из Должников Imerys и Должника Cyprus поддерживают Планы. Предполагается, что любое лицо, подавшее Иск и имеющее Долю в акционерном капитале, во всех других Группах истцов, принимают эти Планы, потому что их интересы не затрагиваются Планами или они поддерживают Планы.

Если вы подали Иск о причинении вреда здоровью в результате воздействия талька, вы или ваш адвокат имеете право получить бюллетень для голосования по одному или обоим Планам. Ваш бюллетень должен быть получен компанией Kroll Restructuring Administration LLC не позднее 16 декабря 2024 года в 16:00 по восточному времени США. Если вы не уверены, что ваш адвокат может голосовать от вашего имени, обратитесь с вопросами к своему адвокату.

Если вы подали Иск о причинении вреда здоровью в результате воздействия талька к Должникам Imerys и (или) Должнику Cyprus, предполагается, что вы соглашаетесь с «Отказом от претензий держателями исков», изложенным в Статье XII Плана Imerys и (или) Плана Cyprus, соответственно, если выполняется любое из следующих условий:

1. вы голосуете за принятие соответствующего Плана;

2. вы голосуете против соответствующего Плана и при этом вы не заявляете несогласие с содержащимися в таком Плане отказами от претензий; или

3. вы имеете право голосовать по Плану, но вы не голосуете и не заявляете несогласие с содержащимися в таком Плане отказами от претензий (с учетом определенных ограничений, описанных в Планах).

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с Планами и другими документами, связанными с Планами, для получения подробных сведений о том, как Планы повлияют на ваши права в случае их утверждения.

Вы имеете право возражать против одного или обоих Планов. Срок подачи возражений: 26 марта 2025 года, 16:00 по восточному времени США. Существуют требования, которые необходимо выполнить для подачи возражения, изложенные в Приказах о процедурах голосования. Возражения, полученные после истечения указанного срока, могут быть не рассмотрены Судом по делам о банкротстве и могут считаться отклоненными без дополнительного уведомления.

Это лишь краткий обзор информации. Для получения дополнительных сведений, в том числе Заявлений о раскрытии информации и Планов для рассмотрения, пакетов предложений с бюллетенями для голосования и других документов, пожалуйста, обращайтесь в компанию Kroll Restructuring Administration LLC:

АДРЕСА ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ:

Imerys Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

Cyprus Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

ТЕЛЕФОНЫ: (844) 514-9092 (США/Канада, бесплатный номер), +1 (646) 777-2352 (международный, бесплатный номер)

ВЕБ-САЙТ: www.IandCtalc.com

АДРЕС ЭЛ. ПОЧТЫ: [email protected]