Anda Telah Dirugikan oleh Produk Berbahan Talc? Mungkin Anda Berhak Memberikan Suara Terhadap Rencana Reorganisasi yang Diajukan Imerys Talc Dan/Atau Cyprus Mines yang Menentukan Bagaimana Talc Personal Injury Claim (Gugatan Cedera Pribadi Akibat Talc) Terhadap Debitur Ini Diperlakukan

Berikan suara Anda pada Rencana tersebut paling lambat tanggal 16 Desember 2024

NEW YORK, 14 November 2024 /PRNewswire/ - Pernyataan ini dikeluarkan oleh Kroll Restructuring Administration LLC mengenai Kasus Kepailitan Imerys Talc dan Cyprus Mines.

Jika Anda memiliki Talc Personal Injury Claim, hak-hak Anda terpengaruh oleh pemungutan suara mendatang terhadap rencana reorganisasi ("Rencana") sebagai bagian dari proses kepailitan Imerys Talc America, Inc. , Imerys Talc Vermont, Inc. , Imerys Talc Canada Inc. , dan mungkin Imerys Talc Italy S.p.A ( "Debitur Imerys") dan Cyprus Mines Corporation ("Debitur Cyprus"). Istilah dalam huruf besar yang digunakan namun tidak didefinisikan di sini memiliki arti sebagaimana tercantum dalam Rencana dan tersedia di IandCtalc.com.

Debitur Imerys dan Debitur Cyprus mengajukan Pernyataan Pengungkapan (tersedia di IandCtalc.com) berisi informasi yang membantu Anda memutuskan bagaimana memberikan suara terhadap Rencana tersebut. Kedua Pernyataan Pengungkapan tersebut mengusulkan pembentukan satu perwalian gabungan di mana semua Talc Personal Injury Claims saat ini maupun di masa mendatang akan disalurkan dan diselesaikan sesuai Prosedur Pembagian Dana Perwalian. Jika Anda memiliki Talc Personal Injury Claim, hak-hak hukum Anda akan terpengaruh jika Rencana tersebut disetujui.

Komite Penggugat Perdata Imerys, Komite Penggugat Perdata Cyprus, dan perwakilan penggugat talc di kemudian hari untuk masing-masing Debitur Imerys dan Debitur Cyprus mendukung Rencana tersebut. Siapa pun yang memiliki Gugatan dan Kepentingan Ekuitas di semua Kelas lainnya dianggap menerima Rencana tersebut karena mereka tidak terpengaruh oleh Rencana tersebut atau mereka mendukung Rencana tersebut.

Jika Anda memiliki Talc Personal Injury Claim, Anda atau kuasa hukum Anda berhak menerima surat suara untuk memberikan suara terhadap salah satu atau kedua Rencana tersebut. Surat suara Anda harus diterima oleh Kroll Restructuring Administration LLC selambat-lambatnya tanggal 16 Desember 2024 pukul 16.00 Waktu Timur. Jika Anda tidak yakin bahwa kuasa hukum Anda boleh memberikan suara atas nama Anda, harap tanyakan pada kuasa hukum Anda.

Jika Anda memiliki Talc Personal Injury Claim terhadap Debitur Imerys dan/atau Debitur Cyprus, Anda dianggap menyetujui "Pembebasan oleh Pemegang Gugatan" yang ditetapkan dalam Pasal XII dari Rencana Imerys dan/atau Rencana Cyprus , bila berlaku, bila salah satu hal di bawah ini benar:

Anda memberikan suara untuk menerima Rencana yang berlaku, Anda memberikan suara untuk menolak Rencana yang berlaku, dan Anda tidak menolak pembebasan dalam Rencana tersebut, atau Anda berhak memberikan suara terhadap suatu Rencana, tapi Anda tidak memberikan suara dan tidak menolak pembebasan dalam Rencana tersebut (tunduk pada batasan tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Rencana).

Bacalah Rencana dan Dokumen Rencana lainnya dengan saksama untuk mengetahui rincian tentang bagaimana Rencana tersebut akan memengaruhi hak-hak Anda jika disetujui.

Anda berhak menolak satu atau kedua Rencana tersebut. Batas waktu untuk mengajukan keberatan adalah 26 Maret 2025 pukul 16.00 Waktu Timur. Ada persyaratan yang harus dipatuhi untuk mengajukan keberatan, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Prosedur Pemberian Suara. Keberatan yang diterima setelah tenggat waktu tidak dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Kepailitan dan dapat dianggap ditolak tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

Ini hanya ringkasan. Untuk informasi lain, termasuk mendapatkan Laporan Pengungkapan dan Rencana untuk ditinjau, mendapatkan paket permintaan dengan surat suara untuk memilih, dan dokumen lainnya, harap hubungi Kroll Restructuring Administration LLC di:

TULIS:

Imerys Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

Cyprus Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

TELEPON: (844) 514-9092 (A.S./Kanada, Bebas Pulsa), +1 (646) 777-2352 (Internasional, Bebas Pulsa)

KUNJUNGI: www.IandCtalc.com

EMAIL: [email protected]

SOURCE Kroll Restructuring Administration LLC