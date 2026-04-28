福田汽車海外品牌日暨30週年慶典在京圓滿舉行

代表團參觀了福田康明斯工廠、X實驗室及福田客車全球中心工廠，實地瞭解商用車自動化生產線與新能源核心技術。下午的試駕環節展示了福田全系產品，涵蓋重卡、輕卡、微卡、VAN、皮卡及新能源車型。

三十年「Grit to Great」精神

長城晚宴上，福田海外事業部總裁武宗田強調了公司「Grit to Great」的精神。福田汽車海外戰略與營銷副總裁董淑星回顧了福田從第一輛輕卡到業務遍及全球140多個國家的發展歷程，重申「全面國際化」戰略及「GREEN 3030」目標：到2030年實現海外銷售30萬輛，其中新能源占比30%。未來五年，福田計劃在印尼、南非、墨西哥、沙特、歐洲等地建立產業基地，加速從產品出口向技術、標準及全價值鏈合作轉型。

四款新產品發佈

福田發佈了四款全新車型：GALAXUS旨在重塑幹線物流新標桿；DAYSTAR為城際物流提供終極答案；eVIEW CONNECT純電貨運VAN則帶來一場效率革命；AUV智能中巴以安全、高效、舒適、智能推動城市微循環公交變革。

銀河全球品鑒之旅啟動

福田正式啟動「銀河全球品鑒之旅」。銀河車隊將從北京出發，首站墨西哥，隨後覆蓋亞太和中東，最終亮相漢諾威車展。現場舉行了授旗儀式，拉美先遣隊正式出征。

站在30週年的新起點，福田汽車致力於成為全球商用車領域值得信賴的合作夥伴、綠色智能轉型的積極踐行者，以及本土化發展的共同建設者。

SOURCE FOTON MOTOR