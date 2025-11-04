泓格生醫參展 2025 COMPAMED 低析出與自潤滑 TPU 開啟醫用材料性能新格局

Arothane™ ARP-B20 低析出 TPU 符合 ISO 10993 生物相容性標準，適用於最長 90 天的植入應用。該系列在加工過程中可將添加劑析出降至最低，使導管於保存期限內維持光滑表面。此外，低析出系列提供 15 種醫療器材常用配色，協助醫材製造商靈活實現客製化設計。

另一焦點新品為自潤滑系列 TPU，材料具有自潤滑表面，無需額外塗層或後續加工處理。此系列完全由 TPU 製成，不含 PFAS 或塑化劑，提供可靠的長期穩定性，且無表面析出與添加劑析出。低摩擦特性使其特別適合需要順暢推送的應用，如內置導絲的鼻胃管，同時確保在貯存與使用過程中的安全性與性能。

因應多元醫療應用需求，泓格生醫也將展示全系列 TPU 材料。ARP、ALP 與 ALC 系列適用於多數人體接觸型醫療器材，其中的 ARP-B20 與 ALC-B40 兩個牌號通過植入試驗，適用於最長達 90 天的植入應用。針對顯影應用，ARP-W 與 ARP-WG 系列含有 40–60% 鎢粉的規格，可有效提升導絲及薄壁醫療器材的可視性。硬質工程級 Arothane™ EARP 系列以其淨透度與強度備受矚目，特別適用於齒顎矯正組件、魯爾接頭及其他精密醫材的製造。

泓格生醫憑藉深厚的研發實力，打造各系列醫療級 TPU 材料，並致力於持續開發更安全、更可靠且多樣化的 TPU 解決方案，協助醫材製造商應對日益發展的現代醫療保健需求。

泓格生醫是一家位於台灣的 TPU 領先製造商和供應商，擁有 ISO 13485 認證，並設有專門管控品質的實驗室。借助自家泓格科技過去 30 餘年的工業自動化技術與經驗，泓格生醫打造智慧工廠和監控系統，以提升產品良率並縮短交貨期。同時，公司提供即時的售後服務和靈活的解決方案，並承接少量多樣的客製化訂單，以確保客戶滿意度及深化長期合作關係。

