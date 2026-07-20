CHERY攜手全球品牌代言人羅伯特•萊萬多夫斯基呈現全新品牌TVC，演繹「For Family」品牌價值主張

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奇瑞

20 7月, 2026, 20:47 CST

蕪湖2026年7月20日 /美通社/ -- 7月18日，CHERY品牌全新品牌TVC正式全球上線。影片由CHERY全球品牌代言人、世界級足球運動員羅伯特•萊萬多夫斯基本色演繹，以女兒視角的旁白串聯他的賽場表現與家庭生活，從家人視角展現這位傳奇球員在聚光燈內外的不同角色。

前往 CHERY 官方 Facebook 專頁，觀看完整影片：https://www.facebook.com/share/v/1EedpaSMhC/ 

CHERY品牌全球代言人羅伯特·萊萬多夫斯基
CHERY品牌全球代言人羅伯特·萊萬多夫斯基

對於全球球迷而言，萊萬多夫斯基是綠茵場上的傳奇9號。而在家人眼中，他更是父親、丈夫與守護者。影片圍繞「For Family.」展開敘事，將冠軍精神與家庭責任自然串聯，通過訓練、比賽、出行與家庭生活等場景，影片讓「冠軍精神」從競技層面的卓越表現，延展為家人之間彼此支持、互相守護的溫暖力量。

影片中，TIGGO9 CSH作為家庭出行場景的家庭夥伴，進一步豐富了CHERY 「For Family」品牌價值主張的表達。未來，CHERY品牌將繼續秉承「For Family」品牌價值主張，與全球家庭一路同行，共同守護每一段安心、美好的旅程。

SOURCE 奇瑞

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