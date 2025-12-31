- GAC recibe múltiples premios "Cross-China Drive" y lanza la primera "Política de Triple Garantía" de la industria para una marca automotriz china independiente

TIANJIN, China, 31 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 28 de diciembre se celebró en Tianjin la gran final del Concurso de Automóviles Digitales de China 2025 y la Ceremonia de Premios "Conducción Transversal China" Digital. Organizado conjuntamente por China-SAE y la Alianza Nacional de Big Data de Vehículos de Nuevas Energías, el concurso de este año introdujo el nuevo formato "Conducción Transversal China Digital", que atrajo la participación de más de diez marcas líderes de vehículos de nuevas energías. Tras más de 30 días de pruebas extremas de larga distancia y una feroz competencia, las marcas de GAC ofrecieron un rendimiento excepcional y recibieron múltiples premios.

HYPTEC HL fue reconocido como el "Punto de referencia para la comodidad inmersiva en todas las dimensiones", GAC ALL-NEW S9 recibió el título de "Punto de referencia para la aplicabilidad de la conducción asistida en todos los escenarios" y AION i60 recibió el premio "Punto de referencia para la gestión inteligente de la eficiencia energética".

Basándose en la probada destreza técnica y la calidad de larga duración validadas en el concurso, GAC anunció oficialmente el lanzamiento conjunto de la Política de Triple Garantía para sus tres principales marcas, HYPTEC, GAC y AION. Esta política histórica compromete al fabricante a asumir la plena responsabilidad en tres áreas clave: incidentes térmicos derivados de problemas con la batería, el motor y el sistema de control electrónico, degradación de la batería más allá de los límites especificados y accidentes causados por las funciones de estacionamiento inteligente. Esto convierte a GAC en el primer fabricante de automóviles independiente chino en introducir una Política de Triple Garantía, estableciendo un sistema de protección que ofrece tranquilidad y cubre todo el ciclo de vida del vehículo, desde la compra y el uso diario hasta el mantenimiento, y elevando la industria automotriz china de la competencia basada en el precio a un nuevo nivel de garantía orientada al valor.

El lanzamiento de la Política de Triple Garantía representa un paso crucial para transformar la confianza forjada en las condiciones extremas del concurso en un compromiso a largo plazo con los usuarios. De cara al futuro, las marcas propias de GAC seguirán manteniendo una filosofía centrada en el usuario, ofreciendo productos más fiables, compromisos más transparentes y servicios más completos, impulsando así el desarrollo de alta calidad de la industria automotriz china y creando experiencias de movilidad verdaderamente tranquilas y sin preocupaciones para los usuarios.

