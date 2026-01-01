GAC, '크로스 차이나 드라이브' 다수 부문 수상 - 중국 독립 자동차 브랜드 최초로 '트리플 보증 정책' 도입

톈진, 중국 2026년 1월 1일 /PRNewswire/ -- 12월 28일, 2025 중국 디지털 자동차 경진대회(2025 China Digital Automobile Competition)와 디지털 '크로스 차이나 드라이브(Digital Cross-China Drive)' 시상식이 톈진에서 성대히 막을 내렸다. 중국자동차공학회(China-SAE)와 신에너지차 국가 빅데이터 연맹(National Big Data Alliance of New Energy Vehicles)이 공동 주최한 이번 대회에는 새로운 디지털 '크로스 차이나 드라이브' 형식이 도입됐고, 10개 이상의 주요 신에너지차 브랜드가 참가했다. 30일이 넘는 극한 장거리 테스트와 치열한 경쟁 끝에 GAC 산하 브랜드들이 압도적인 성능을 입증하며 다수 부문에서 수상의 영예를 안았다.

HYPTEC HL은 '몰입형 전방위 승차감 벤치마크(Benchmark for Immersive All-Dimensional Comfort)'로 선정됐고, GAC ALL-NEW S9은 '전 시나리오 보조 주행 적용성 벤치마크(Benchmark for All-Scenario Assisted Driving Applicability)' 상을 받았다. 또한 AION i60은 '지능형 에너지 효율 관리 벤치마크(Benchmark for Intelligent Energy Efficiency Management)'로 선정됐다.

GAC(GAC)는 이번 대회를 통해 검증된 기술력과 품질 내구성을 바탕으로 자사 3대 독립 브랜드인 HYPTEC, GAC, AION에 공동 적용되는 '트리플 보증 정책(Triple Assurance Policy)'을 공식 선언했다. 이 정책은 배터리•모터•전자제어 시스템 문제로 발생하는 열 사고, 규정 한도를 초과하는 배터리 성능 저하, 지능형 주차 기능으로 인한 사고 등 세 가지 핵심 영역에 대해 제조사가 전적인 책임을 진다는 내용을 골자로 한다. 이는 중국 독자 자동차 브랜드 최초의 트리플 보증 정책으로, 구매부터 일상 사용, 유지보수에 이르기까지 차량 전 생애주기를 아우르는 안심 보호 체계를 구축하고, 중국 자동차 산업을 가격 경쟁 체제에서 가치 기반 보증 경쟁 체제로 한 차원 끌어올렸다는 평가다.

트리플 보증 정책 개시는 '극한 도전'이라는 대회 환경에서 쌓은 신뢰를 장기적인 사용자 약속으로 전환하는 중요한 이정표로 평가된다. 앞으로 GAC의 독자 브랜드들은 사용자 중심 철학을 지속적으로 견지하며 보다 신뢰할 수 있는 제품과 더욱 투명한 약속, 보다 포괄적인 서비스를 제공함으로써 중국 자동차 산업의 양질의 발전을 견인하고, 사용자에게 안심하고 탈 수 있는 안전한 주행 경험을 선사할 계획이다.

