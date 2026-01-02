El ecosistema global de GAC toma forma a medida que las ventas en el extranjero casi se triplican en dos años

GUANGZHOU, China, 2 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- GAC publicó su informe de desempeño internacional de 2025, en el que anunció exportaciones de más de 130.000 vehículos, un aumento interanual del 45 %. En los últimos dos años, el negocio internacional de GAC ha logrado un crecimiento vertiginoso en el desarrollo de su ecosistema y en el rendimiento de las ventas.

En 2023, las ventas al exterior de 45.000 unidades marcaron el primer hito. En 2024, las exportaciones ascendieron a 90.000 unidades. A finales de 2025, las exportaciones superaron las 130.000 unidades, lo que representa un crecimiento interanual de más del 45 %, posicionando a GAC entre las ocho principales marcas independientes chinas por volumen de exportación. En dos años, las ventas al exterior de GAC casi se han triplicado.

Este fuerte impulso se debe a una sólida capacidad para desarrollar un ecosistema. Como primer fabricante estatal de automóviles en globalizarse con su ecosistema energético integrado, GAC ha mantenido su compromiso con una "GAC impulsada por la tecnología, impulsando el alcance global con un ecosistema de cadena completa". Al aprovechar la alta calidad, la tecnología avanzada, los servicios prémium y un ecosistema de cadena de valor integral, GAC está trazando el camino hacia la expansión global. En el Salón Internacional del Automóvil de Bangkok de 2025, GAC actualizó su estrategia global "One GAC" a "One GAC 2.0". Centrada en una visión, un objetivo y una imagen de marca, una iniciativa local y cinco medidas clave, la estrategia permite una implementación más eficiente y precisa en el mercado y construye una imagen global unificada.

Guiados por One GAC 2.0, se han puesto en marcha programas locales como "Acción Tailandia", "Acción Brasil" y "Acción Australia". A través de cinco pilares: producto, red, servicio, fabricación inteligente, ecosistema energético y soluciones de movilidad, GAC fortalece su presencia en el mercado local e impulsa las ventas con un enfoque local, para el mercado local, integrado localmente, sirviendo localmente, contribuyendo localmente.

En 2025, GAC lanzó cinco nuevos modelos en el extranjero y entró en 16 nuevos mercados, incluyendo Brasil, Polonia, Portugal, Australia y Argentina, expandiéndose a 86 países y regiones. La red global aumentó en 281 puntos de venta, alcanzando un total de 630. La producción de KD en Indonesia y Malasia comenzó según lo previsto, mientras que el proyecto de KD en Europa avanza a buen ritmo y cinco plantas en el extranjero están en funcionamiento.

Partiendo de esta base, 2026 será crucial para ampliar el volumen y la calidad del negocio internacional de GAC. GAC se ha fijado un objetivo de exportación de 250.000 unidades, con el objetivo de crear una segunda curva de crecimiento tras la histórica "Acción de Panyu" y convertirse en un referente para la expansión global de las marcas automotrices chinas.

