GACのグローバルエコシステムが本格化、海外販売は2年間でほぼ3倍に拡大

広州（中国）、2026年1月2日 /PRNewswire/ -- GACは2025年の海外業績を報告し、輸出台数が13万台を超え、前年同期比45%増となったと明らかにしました。過去2年間にわたり、GACの国際事業はエコシステム構築と販売実績の両面で飛躍的な成長を遂げてきました。

2023年には海外販売が4万5,000台に達し、初のブレークスルーを記録しました。2024年には輸出台数が9万台に拡大しました。2025年末までに輸出台数は13万台を超え、前年同期比45%以上の成長を遂げ、中国の自主ブランドの中で輸出台数上位8社にランクインしました。この2年間で、GACの海外販売台数はほぼ3倍に拡大しました。

この力強い成長の背景には、確かなエコシステム構築力があります。統合型エネルギーエコシステムを携えて海外展開を果たした初の国有自動車メーカーとして、GACは「技術主導のGAC、フルチェーン・エコシステムでグローバル展開を推進」という方針を一貫して掲げてきました。高品質、先進技術、プレミアムサービス、そしてバリューチェーン全体を網羅するエコシステムを強みに、GACはグローバル展開への道筋を描いています。2025年のバンコク国際モーターショーにおいて、GACは「One GAC」グローバル戦略を「One GAC 2.0」へと進化させました。1つのビジョン、1つの目標、1つのブランドイメージ、1つのローカライズ施策、そして5つの重点施策を軸に据えた同戦略により、より効率的かつ精緻な市場展開を可能にするとともに、統一されたグローバルイメージの構築を推進しています。

One GAC 2.0の方針のもと、「タイ・アクション」、「ブラジル・アクション」、「オーストラリア・アクション」といったローカライズ施策が展開されています。GACは、製品、ネットワーク、サービス、インテリジェント製造、エネルギーエコシステムおよびモビリティソリューションという5つの柱を通じて、「現地に根差し、現地のために、現地と一体化し、現地にサービスを提供し、現地社会に貢献する（In Local, For Local, Integrated Locally, Serving Locally, Contributing Locally）」を実践し、現地市場でのプレゼンスを構築するとともに、販売拡大を推進しています。

2025年には、GACは海外で新たに5モデルを投入するとともに、ブラジル、ポーランド、ポルトガル、オーストラリア、アルゼンチンを含む16の新市場に進出し、展開先は86の国・地域に拡大しました。グローバルネットワークは281拠点増加して630拠点となりました。インドネシアおよびマレーシアにおけるKD生産は計画どおりに開始され、欧州KDプロジェクトも着実に進展しており、海外工場は計5拠点が稼働しています。

これを踏まえ、2026年はGACの海外事業を量・質の両面で本格的に拡大する重要な年となります。GACは輸出台数25万台を目標に掲げ、画期的な「番禺アクション」に続く「第2の成長曲線」の創出を目指すとともに、中国自動車ブランドのグローバル展開におけるベンチマークとなることを狙っています。

