新華絲路：良渚攜手撒馬爾罕共話遺產文明交流互鑒

良渚古城遺址於1936年被發現，2019年列入聯合國教科文組織《世界遺產名錄》。撒馬爾罕古城是古絲綢之路上的文化交匯之地，2001年入選《世界遺產名錄》。

此次對話，既為兩座絲路古城搭建起高層次文明交流平台，也是「良渚與世界」系列活動首次攜手亞洲世界遺產。

本次良渚與撒馬爾罕古城的深度交流，聚焦絲路城市遺產活化與文明互鑒，進一步夯實中烏在考古研究、土遺址修復、數字賦能、文旅融合等領域的合作基礎，傳承千年絲路人文紐帶，為中烏全面戰略伙伴關系增添人文底色，也為全球文化遺產協同保護、不同文明平等對話提供亞洲實踐樣本。

在對話活動前一天，烏茲別克斯坦代表團先行走訪了良渚古城遺址、世界遺產監測管理中心等點位，借助AI眼鏡等數字設備，實地體驗良渚遺產保護與大眾活化的完整實踐。

撒馬爾罕市副市長法爾霍德・尼沙諾夫對良渚系統化保護模式高度認可，他表示，回國後將借鑒相關經驗用於本地古城管理，依托兩市友城關系，推進聯合特展、雙向文旅推廣，搭建青年交流平台，讓青年成為文明互通的紐帶。

杭州良渚遺址管理區黨工委委員、管委會副主任楊曉萍表示：「『良渚與世界』活動已走過五年，我們既要向外輸出遺產保護、全民共享的實踐經驗，也吸納中亞古城運營管理思路，以兩座文明地標拉近兩國民眾的心。」

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SOURCE 新華絲路