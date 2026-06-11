技嘉 AORUS GeForce RTX™ 50 系列 AI BOX 賦予輕薄筆電桌機級算力 擴展 AI 應用生態系

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GIGABYTE

11 6月, 2026, 09:00 CST

台北2026年6月11日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 展示 AORUS GeForce RTX™ 50 系列 AI BOX 外接顯示卡，搭載 NVIDIA Blackwell 架構，為輕薄筆電帶來桌機等級的運算效能。此系列產品包含旗艦級 AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX 與輕巧型 AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX，可滿足遊戲玩家、創作者與 AI 應用探索者的多元需求。此外，搭配獨家 AI BOX GPU Selector 軟體，可智慧分配運算工作，充分發揮每顆 GPU 的效能潛力，進一步提升整體 AI 運算效率與部署彈性。

旗艦款 AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX 提供超過 3,000 AI TOPS 的 FP4 運算效能，並搭載 32GB VRAM，支援大型語言模型（LLM）、生成式 AI、推論運算與高負載創作應用。輕量化設計的 AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX 則為輕薄筆電使用者提供更便攜的解決方案，搭載 16GB VRAM，支援 1080p 至 2K 遊戲效能，並可順暢執行地端影像生成、3D 渲染與輕量 AI 運算等應用。

技嘉 AORUS GeForce RTX™ 50 系列 AI BOX 賦予輕薄筆電桌機級算力 擴展 AI 應用生態系
技嘉 AORUS GeForce RTX™ 50 系列 AI BOX 賦予輕薄筆電桌機級算力 擴展 AI 應用生態系

與高效能硬體相輔相成的是技嘉獨家GPU Selector 軟體，透過智慧工作負載分配機制，可將不同運算任務自動指派至筆電 GPU 或 AI BOX 執行，有效提升資源利用率，充分發揮多 GPU 架構效能，帶來更高效率的 AI 運算體驗。

為確保長時間高負載運作下的穩定表現，兩款 AI BOX 均搭載高效率散熱設計。AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX 採用 WATERFORCE 一體式水冷系統，整合 240mm 鋁製冷排與雙 120mm 風扇，提供優異散熱效能；AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX 則搭載 WINDFORCE 散熱系統，結合專利 Hawk 風扇設計與伺服器級導熱凝膠，確保長時間穩定運作並維持低噪音表現。

此外，兩款 AI BOX 皆支援 Thunderbolt™ 5 高速連接，並整合乙太網路、USB 擴充插槽與四螢幕輸出，可將筆電快速轉換為具備多螢幕顯示與高速連線能力的 AI 工作站或高效電競平台。透過可擴充的運算效能與多元連接埠，AORUS GeForce RTX™ 50 系列 AI BOX 不僅重新定義可攜式運算體驗，更透過技嘉 AI 生態系讓 AI 應用更普及。

欲了解更多產品資訊，請造訪技嘉官方網站

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