技嘉 AORUS GeForce RTX™ 50 系列 AI BOX 賦予輕薄筆電桌機級算力 擴展 AI 應用生態系

台北2026年6月11日 /美通社/ -- 全球電腦領導品牌技嘉科技於 COMPUTEX 2026 展示 AORUS GeForce RTX™ 50 系列 AI BOX 外接顯示卡，搭載 NVIDIA Blackwell 架構，為輕薄筆電帶來桌機等級的運算效能。此系列產品包含旗艦級 AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX 與輕巧型 AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX，可滿足遊戲玩家、創作者與 AI 應用探索者的多元需求。此外，搭配獨家 AI BOX GPU Selector 軟體，可智慧分配運算工作，充分發揮每顆 GPU 的效能潛力，進一步提升整體 AI 運算效率與部署彈性。

旗艦款 AORUS GeForce RTX™ 5090 AI BOX 提供超過 3,000 AI TOPS 的 FP4 運算效能，並搭載 32GB VRAM，支援大型語言模型（LLM）、生成式 AI、推論運算與高負載創作應用。輕量化設計的 AORUS GeForce RTX™ 5060 Ti AI BOX 則為輕薄筆電使用者提供更便攜的解決方案，搭載 16GB VRAM，支援 1080p 至 2K 遊戲效能，並可順暢執行地端影像生成、3D 渲染與輕量 AI 運算等應用。