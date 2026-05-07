《香港01》企業人工智能升級轉型交流日重臨

在香港持續強化科創發展的背景下，企業對掌握 AI 以及轉化為商業應用的需求日益殷切。繼去年首屆「企業人工智能升級轉型交流日」錄得逾8,000人次參與的盛況，《香港01》今年再度舉辦交流日，以「啟動AI未來，共創產業新格局」為主題，進一步聚焦官、產、學、研協作，助企業突破成本與人才瓶頸，實現「AI產業化、產業AI化」。

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士表示：「面對人工智能帶來的改變，企業的關注點已從單純的技術引入，升級為整體營商的戰略布局。今年正值《香港01》成立十周年，我們秉持『不止於此！』的願景，再次舉辦『企業人工智能升級轉型交流日』，藉此積極發揮我們作為『媒體+』的影響力，成為賦能各行各業擁抱科技變革的催化劑。我們期望透過這個匯聚頂尖科技企業及業界精英的交流平台，協助企業跨越數碼轉型的門檻，同時激發企業的創新思維，攜手在科技洪流中開拓嶄新的生態圈。」

雲集國際科技巨頭 深度剖析人工智能趨勢

是次活動陣容鼎盛，活動邀得香港特別行政區政府創新科技及工業局局長孫東教授擔任發言嘉賓，署理數字政策專員張宜偉先生會親臨主禮開幕儀式。

大會更特別邀請到國際人工智能與高效能運算龍頭企業NVIDIA人工智能技術中心環球主管施忠偉教授發表主題演講，深入分享NVIDIA在推動人工智能產業化的經驗與前瞻洞見。

針對不同發展階段的企業需求，多場研討會將直擊企業營運痛點：

AI What's next：解構下一代AI的商業化應用



由香港電腦學會會長陳俊偉先生主持，Microsoft香港區域科技長許遵發先生、Cisco首席架構師及大灣區解決方案工程總監黄兆基先生、AWS香港解決方案架構部主管胡庸威先生，以及Wonderful亞太區董事總經理羅漢寧先生將深入探討雲端基建、網絡架構及前沿模型，全方位解構AI的進化路徑，探討企業如何跨越技術鴻溝，把AI從「聊天工具」轉化為驅動業務增長的強大引擎。

AI行銷的效能經濟學：增長、價值與競爭力



研討會獲IAB HK全力支持，由《香港01》首席市場營銷官盧國威先生主持，聯同Meta大中華區營銷科學專家陳靜文女士、PONS.ai創辦人兼行政總裁鄧灝鏘先生，以及WPP Media媒體投放及營運副總裁張文灝先生展開對談。多位營銷與社交媒體專家將跳出傳統框架，探討企業如何利用AI優化廣告投放策略，在激烈的市場中實現流量增長及提升品牌的商業價值。

實戰轉型深度解構：行業領袖的AI轉型之旅



由香港智慧城市聯盟創辦人及榮譽會長楊全盛教授主持，與數碼港智慧城市及數碼轉型總監蔡偉傑先生、國泰資訊科技解決方案總經理凌紹安女士、SHOPLINE香港區總經理簡家樂先生以及生成式人工智能專家及香港人工智能研發院董事局成員林曉鋒教授進行深度對話。嘉賓將分享如何克服數據、人才與文化阻力，將人工智能深度整合至業務流程的實戰經驗。

智賦中小企：AI時代的突圍指南



專為資源有限的中小企業度身打造。由香港中小型企業總商會會長黎卓斌先生主持，連同香港科技園人工智能與數據副總監廖永超先生、IBM香港首席技術總監李永輝先生、港深創科園生態系統發展部副總監（人工智慧）陳筱臧先生，以及香港電訊商業客戶業務中小企業務高級副總裁鍾潔欣女士，展示如何利用生成式人工智能在營銷、客服及流程自動化上實現立竿見影的效能提升。

人形機械人驚喜亮相 展示具身智能與陪伴AI前沿應用

現場設有約30個展覽攤位，讓與會者親身體驗前沿科技與技術。當中一大亮點，是國內知名機械人企業優必選帶來的兩款焦點機械人，包括身高達172厘米、仿照成人體型設計的「天工行者」。這款專為科研設計的人形機械人，完美示範了「具身智能」（Embodied AI）的發展潛力。「天工行者」搭載頂尖的環境感知及自主運動策略，能於斜坡、樓梯等複雜地形平穩穿梭，更能流暢完成各種高動態肢體動作。它提供開放的技術接口（API），讓大專院校與開發者能將最新的AI技術直接植入它的「大腦」與感官中進行測試，有助透過實體操作，推動各行各業的應用創新。

另一亮點則是主打家庭陪伴智能機械人「AI悟空」。曾亮相北京冬奧，並屢獲國際大獎的它，結合了視覺識別與大模型系統，不但能「看懂」周圍事物，還能與小朋友自然聊天、翻譯外語及解答疑難。配上能打功夫和跳舞的靈活身手，完美融入家庭生活，成為陪伴孩子成長的智能夥伴。

打工仔必學AI實戰指南 搶佔職場優勢

會場特設多場為職場人士而設的實用專題講座，切合打工仔日常工作需求，全方位提升職場競爭力。香港無線科技商會主席李勁華先生將主講「Gemini高效工作實戰班」，傳授如何將人氣人工智能模型Gemini無縫融入日常工作流程，大幅躍升工作效能；而香港理工大學專業進修學院AI 驅動數碼與社交媒體市場營銷專業證書課程主任及持續教育顧問（電子商貿及數碼營銷）方健僑博士將在專題講座「ChatGPT廣告製作兼轉化Lead，由內容到成交全拆解」中，即場演示利用ChatGPT及OpenAI Codex實現由營銷內容創作到後續客戶跟進流程自動化，提升營運效率。

為進一步展現 AI 在各範疇的應用，多個業界先驅將會在專題講座中分享真知灼見，就一站式 AI 應用落地、智能辦公室協作生態、以及會計與人力資源創新等主題分享實戰經驗。大會設有專題環節，深入探討近期備受矚目的人工智能助理Openclaw的實際應用與操作技巧，安全、高效地緊貼技術浪潮。

「企業人工智能升級轉型交流日2026」提供豐富 AI 技術與科技資訊，更是企業拓展商務人脈、建立跨行業合作網絡及物色科技供應商的絕佳平台。活動免費登記入場，名額有限，先到先得。

《香港01》企業人工智能升級轉型交流日2026活動詳情：

日期：2026年5月15日（星期五）

時間：上午10時 - 下午5時

地點：香港會議展覽中心會議室2樓S221-S230（香港灣仔博覽道1號）

立即到「01空間」免費報名：https://tinyurl.com/2799rrh9

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SOURCE 《香港01》