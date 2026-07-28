2026 年阿布扎比金融週在 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下的贊助下舉行，將鞏固阿布扎比作為「資本之都」的地位

第五屆主題為「資本共同體 • 夥伴齊推動」，旨在探討聯網共同體如何展現力量與韌性，屆時全球金融機構、主權合作夥伴和勇於創新的先驅將聚首一堂，共同觀察全球資本體系分佈格局的持續演變。

承接 2025 年破紀錄的參與盛況，阿布扎比金融週將重返阿爾馬里亞姆島，屆時場地規模擴大，交流體驗再創高峰。

阿聯酋阿布扎比2026年7月29日 /美通社/ -- 在阿布扎比王儲兼行政委員會主席 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下的贊助下，阿布扎比金融週 (ADFW) 將於 2026 年 12 月 7 日至 10 日舉辦第五屆活動。這項中東地區最大型的金融盛會，亦是「資本之都」的旗艦金融活動，今屆主題為「資本共同體 • 夥伴齊推動」(The Capital Community, Powered by Partnerships)。

活動由阿布扎比國際金融中心 (IFC) ADGM 主辦，阿布扎比同時是阿聯酋 (UAE) 的首都。屆時將匯聚頂尖投資者、金融機構、政策制定者及商界領袖，攜手塑造金融、資本配置和經濟增長的未來方向。

ADFW 2025 大獲成功，今年活動將重返阿爾馬里亞姆島，並擴大舉辦規模，以回應不斷上升的參與需求。 全新升級的場地足以容納歷來最多的與會代表，並增設嶄新交流活動空間，務求締造更多合作契機及營商機遇。

ADFW 將一連四日圍繞不同主題，舉辦超過 70 場活動，預計將吸引全球逾 35,000 名參與者及 800 多位演講嘉賓出席。 上屆盛會所匯聚的金融領袖，其管理資產總額超過 62 萬億美元，相當於全球國內生產總額 (GDP) 的一半以上。

ADFW 今年載譽歸來，彰顯阿布扎比作為一個聯通全球的穩健金融中心，其發展動力持續不減。該市已成為長期投資者信賴的沃土，並日益成為全球資本的匯聚之地，坐擁超過 1.8 萬億美元的

主權財富資產。 在去年首度公布的 NYU Stern 金融中心競爭力指數中，阿布扎比於中東地區高踞首位，全球則排名第 12 位。

ADFW 2026 將緊扣本屆主題，探討全球金融機構、主權投資者、政策制定者與創新人士如何凝聚力量，共塑資本配置的未來路向。 討論議題將涵蓋代幣化、私募市場、人工智能 (AI)、貿易與能源、房地產及基礎建設，聚焦於如何有效動用資本，以加快轉型步伐並帶動可持續發展。

ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下指出：「今年主題為『資本共同體 • 夥伴齊推動』，揭示金融未來並非取決於單一機構，而是建基於聯繫資本、創意與機遇的生態系統的整體力量。 阿布扎比作為『資本之都』，一直凝聚全球投資者、金融機構、創新人士及政策制定者，促進具影響力的對話，有效調動資本，並締造長遠的經濟價值。 ADFW 已成為重要平台，將這些討論轉化為合作夥伴關係，進而影響全球經濟格局。」

ADFW 2025 盛況空前，參與人數突破 35,000 人，匯聚 819 位演講嘉賓及與會者，其代表機構管理資產逾 62 萬億美元；大會更見證了 82 份諒解備忘錄 (MoU) 的簽訂，並獲得超過 69 個環球及地區策略夥伴鼎力支持。

SOURCE ADGM