2026 年阿布扎比金融週在 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下的贊助下舉行，將鞏固阿布扎比作為「資本之都」的地位

新聞提供者

ADGM

29 7月, 2026, 06:47 CST

  • 第五屆主題為「資本共同體 • 夥伴齊推動」，旨在探討聯網共同體如何展現力量與韌性，屆時全球金融機構、主權合作夥伴和勇於創新的先驅將聚首一堂，共同觀察全球資本體系分佈格局的持續演變。
  • 承接 2025 年破紀錄的參與盛況，阿布扎比金融週將重返阿爾馬里亞姆島，屆時場地規模擴大，交流體驗再創高峰。 

阿聯酋阿布扎比2026年7月29日 /美通社/ -- 在阿布扎比王儲兼行政委員會主席 Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下的贊助下，阿布扎比金融週 (ADFW) 將於 2026 年 12 月 7 日至 10 日舉辦第五屆活動。這項中東地區最大型的金融盛會，亦是「資本之都」的旗艦金融活動，今屆主題為「資本共同體 • 夥伴齊推動」(The Capital Community, Powered by Partnerships)。

活動由阿布扎比國際金融中心 (IFC) ADGM 主辦，阿布扎比同時是阿聯酋 (UAE) 的首都。屆時將匯聚頂尖投資者、金融機構、政策制定者及商界領袖，攜手塑造金融、資本配置和經濟增長的未來方向。

ADFW 2025 大獲成功，今年活動將重返阿爾馬里亞姆島，並擴大舉辦規模，以回應不斷上升的參與需求。 全新升級的場地足以容納歷來最多的與會代表，並增設嶄新交流活動空間，務求締造更多合作契機及營商機遇。

ADFW 將一連四日圍繞不同主題，舉辦超過 70 場活動，預計將吸引全球逾 35,000 名參與者及 800 多位演講嘉賓出席。 上屆盛會所匯聚的金融領袖，其管理資產總額超過 62 萬億美元，相當於全球國內生產總額 (GDP) 的一半以上。

ADFW 今年載譽歸來，彰顯阿布扎比作為一個聯通全球的穩健金融中心，其發展動力持續不減。該市已成為長期投資者信賴的沃土，並日益成為全球資本的匯聚之地，坐擁超過 1.8 萬億美元的

主權財富資產。 在去年首度公布的 NYU Stern 金融中心競爭力指數中，阿布扎比於中東地區高踞首位，全球則排名第 12 位。

ADFW 2026 將緊扣本屆主題，探討全球金融機構、主權投資者、政策制定者與創新人士如何凝聚力量，共塑資本配置的未來路向。 討論議題將涵蓋代幣化、私募市場、人工智能 (AI)、貿易與能源、房地產及基礎建設，聚焦於如何有效動用資本，以加快轉型步伐並帶動可持續發展。

ADGM 主席 Ahmed Jasim Al Zaabi 閣下指出：今年主題為『資本共同體 • 夥伴齊推動』，揭示金融未來並非取決於單一機構，而是建基於聯繫資本、創意與機遇的生態系統的整體力量。 阿布扎比作為『資本之都』，一直凝聚全球投資者、金融機構、創新人士及政策制定者，促進具影響力的對話，有效調動資本，並締造長遠的經濟價值。 ADFW 已成為重要平台，將這些討論轉化為合作夥伴關係，進而影響全球經濟格局。」

ADFW 2025 盛況空前，參與人數突破 35,000 人，匯聚 819 位演講嘉賓及與會者，其代表機構管理資產逾 62 萬億美元；大會更見證了 82 份諒解備忘錄 (MoU) 的簽訂，並獲得超過 69 個環球及地區策略夥伴鼎力支持。

SOURCE ADGM

來自同一來源

Cantor 獲得 ADGM 批准，擴展其中東投資銀行平台

Cantor 獲得 ADGM 批准，擴展其中東投資銀行平台

Cantor Fitzgerald 集團旗下公司 Cantor 為頂尖全球投資銀行，今日宣佈阿布扎比國際金融中心 ADGM 的金融服務監管局（「FSRA」）已批准該公司在 ADGM 內從事受規管的金融活動。 這次批核以發出金融服務許可（Financial Services...
2026 年第一季，ADGM 資產管理規模激增 57%，活躍牌照突破 13,000 大關，鞏固其作為 MEASA 領先國際金融中心的地位

2026 年第一季，ADGM 資產管理規模激增 57%，活躍牌照突破 13,000 大關，鞏固其作為 MEASA 領先國際金融中心的地位

阿布扎比國際金融中心 ADGM 於 2026 年強勢開局，金融生態圈持續壯大，環球投資者信心保持穩固。 活躍牌照總數突破 13,353 張，當中僅在 2026 年首季便錄得 961 張，ADGM 藉此進一步鞏固其作為 MEASA 地區最大的金融中心的地位。 2026 年 3 月，新增活躍牌照數字較 ...
此來源更多新聞稿

探索

金融科技

金融科技

金融科技

金融科技

銀行與金融服務

銀行與金融服務

遊樂場和旅遊景點

遊樂場和旅遊景點

相關題材的新聞稿