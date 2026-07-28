Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下の後援のもと、ADFW 2026は「資本の首都」としてのアブダビの役割をさらに強化する

「パートナーシップが支える資本のコミュニティ（The Capital Community, Powered by Partnerships）」をテーマに、グローバルな金融機関、ソブリン・パートナー、そして大胆なイノベーターが一堂に会し、世界的な資本システムの分布の変遷を追跡しながら、ネットワーク化されたコミュニティの強さと回復力を探求します。

2025年の過去最多の参加実績を踏まえ、ADFWは会場規模を拡大し、ネットワーキング体験をさらに充実させて、アル・マリア島で再び開催されます。

アブダビ、アラブ首長国連邦（UAE） , 2026年7月28日 /PRNewswire/ -- アブダビ皇太子兼執行評議会議長であるSheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan殿下の後援のもと、当地域最大規模の金融集会であり、「資本の首都」を象徴する旗艦的な金融集会である「アブダビ・ファイナンス・ウィーク（ADFW）」が、2026年12月7日から10日にかけて第5回大会として開催されます。今回のテーマは「パートナーシップが支える資本のコミュニティ（The Capital Community, Powered by Partnerships）」です。

アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビの国際金融センター（IFC）であるADGMが主催する本イベントには、主要な投資家、金融機関、政策立案者、ビジネスリーダーが一堂に会し、金融、資本配分、経済成長の未来を形作ります。

ADFW 2025の大成功を受け、今年のイベントは高まる需要に対応するため会場規模を拡大し、再びアル・マリア島で開催されます。拡張・強化された会場は、過去最多の参加者を収容できるよう設計されており、ネットワーキング、コラボレーション、ビジネスチャンスを一段と促進する新たなスペースを備えています。

4日間のテーマ別日程において、ADFWは今回も70を超えるテーマ別イベントを開催し、世界中から35,000人以上の参加者と800人以上の登壇者を迎える予定です。前回の大会では、世界全体のGDPの半分以上に相当する総額62兆ドル超の資産を運用する金融リーダーが一堂に会しました。

今年ADFWが再び開催されることは、アブダビが、安定し世界と緊密につながる金融センター、また信頼される長期投資先として発展を続けるとともに、世界の資本および1兆8,000億ドルを超える政府系ファンド資産の集積地として、

ますます存在感を高めていることを浮き彫りにしています。昨年の第1回「NYUスターン・ファイナンシャル・センター競争力指数」において、アブダビは地域別で1位、世界全体で12位にランクインしました。

今年のテーマを反映し、ADFW 2026では、グローバルな金融機関、ソブリン投資家、政策立案者、イノベーターの総力が資本配分の未来をどのように形作っているかを考察します。議論はトークン化、プライベート・マーケット、人工知能（AI）、貿易・エネルギー、不動産、インフラなどの分野に及び、変革を加速させ持続可能な成長を牽引するために、資本をいかに効果的に調達できるかに焦点を当てます。

ADGM会長であるAhmed Jasim Al Zaabi閣下は次のように述べました。「今年のテーマである『パートナーシップが支える資本のコミュニティ（The Capital Community, Powered by Partnerships）』は、金融の未来が個々の機関によってではなく、資本、アイデア、機会をつなぐエコシステムの強さによって形作られるという認識に基づくものです。『資本の首都』として、アブダビはグローバルな投資家、金融機関、イノベーター、政策立案者を結集し続け、有意義な対話を推進し、資本を動員し、持続的な経済価値を創出しています。ADFWは、それらの対話が世界経済を動かすパートナーシップへと結実するプラットフォームとなっています。」

ADFW 2025では、35,000人以上の参加者を迎え、62兆米ドルを超える資産を管理する組織を代表する819名の登壇者・参加者が一堂に会しました。また、82件の覚書（MoUs）の締結が行われ、69以上の戦略的グローバルおよび地域パートナーが参加しました。

SOURCE ADGM