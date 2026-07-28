Sous le haut patronage de Son Altesse le cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, l'ADFW 2026 vise à renforcer le statut d'Abou Dhabi de « capitale des capitaux »

Le thème de cette cinquième édition, « The Capital Community, Powered by Partnerships » (La communauté des capitaux, portée par les partenariats), mettra en lumière la force et la résilience d'une communauté interconnectée, alors que des institutions financières mondiales, des partenaires souverains et des innovateurs audacieux se réuniront pour suivre l'évolution de la répartition des systèmes financiers mondiaux.

Fort d'une participation record en 2025, l'ADFW reviendra sur l'île d'Al Maryah avec un site agrandi et des opportunités de réseautage améliorées.

ABOU DHABI, Émirats arabes unis, 28 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Sous le patronage de Son Altesse le cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dhabi, et président du Conseil exécutif, l'Abu Dhabi Finance Week (ADFW), le plus grand rendez-vous financier de la région et l'événement phare de la « capitale des capitaux », reviendra pour sa cinquième édition, du 7 au 10 décembre 2026, sous le thème « La communauté des capitaux, portée par les partenariats ».

Organisé par l'ADGM, le centre financier international (IFC) d'Abou Dhabi, capitale des Émirats arabes unis (EAU), cet événement réunira des investisseurs de premier plan, des institutions financières, des décideurs politiques et des chefs d'entreprise afin de définir l'avenir de la finance, de l'allocation des capitaux et de la croissance économique.

Après l'énorme succès de l'ADFW 2025, l'édition de cette année reviendra sur l'île d'Al Maryah avec un espace agrandi afin de répondre à la demande croissante. Ce site réaménagé est conçu pour accueillir un nombre record de participants et offre de nouveaux espaces encore plus favorables au réseautage, à la collaboration et aux opportunités commerciales.

Au cours de ces quatre journées thématiques, l'ADFW organisera une nouvelle fois plus de 70 événements thématiques et devrait accueillir plus de 35 000 participants et plus de 800 intervenants venus du monde entier. La précédente édition avait réuni des dirigeants du secteur financier gérant collectivement plus de 62 000 milliards de dollars, soit plus de la moitié du PIB mondial.

Le retour de l'ADFW cette année souligne l'élan soutenu d'Abou Dhabi en tant que centre financier stable et connecté à l'échelle mondiale, destination de confiance pour les investissements à long terme, et pôle de plus en plus attractif pour les capitaux internationaux, ainsi que pour plus de 1 800 milliards de dollars

d'actifs détenus par des fonds souverains. Abou Dhabi s'est classée première au niveau régional et 12e au niveau mondial dans la première édition de l'indice de compétitivité des centres financiers de NYU Stern publiée l'année dernière.

En écho au thème de cette année, l'ADFW 2026 examinera comment la force collective des institutions financières mondiales, des investisseurs souverains, des décideurs politiques et des innovateurs façonne l'avenir de l'allocation des capitaux. Les discussions porteront sur la tokenisation, les marchés privés, l'intelligence artificielle (IA), le commerce et l'énergie, l'immobilier et les infrastructures, et s'attacheront à déterminer comment mobiliser efficacement les capitaux afin d'accélérer la transformation et de favoriser une croissance durable.

Son Excellence Ahmed Jasim Al Zaabi, président de l'ADGM, a déclaré : « Le thème de cette année, « La communauté des capitaux, portée par les partenariats », reconnaît que l'avenir de la finance ne sera pas façonné par des institutions individuelles, mais par la force des écosystèmes qui relient les capitaux, les idées et les opportunités. En tant que « capitale des capitaux », Abou Dhabi continue de rassembler des investisseurs internationaux, des institutions financières, des innovateurs et des décideurs politiques afin de favoriser un dialogue constructif, de mobiliser des capitaux et de créer une valeur économique durable. L'ADFW est devenue la plateforme où ces échanges se concrétisent sous forme de partenariats qui contribuent à façonner l'économie mondiale ».

L'ADFW 2025 a accueilli plus de 35 000 participants, réuni 819 intervenants et représentants d'organisations gérant plus de 62 000 milliards de dollars de capitaux, elle a été le théâtre de la signature de 82 protocoles d'accord et a rassemblé plus de 69 partenaires stratégiques mondiaux et régionaux.