La ciudad brilla más que nunca con el inicio de Vivid Sydney 2026

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Programa completo y entradas disponibles en www.vividsydney.com

SÍYDNEY, 25 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El puerto y el distrito financiero de Sídney se han reinventado una vez más como una ciudad vibrante y llena de color con el inicio de la 16ª edición de Vivid Sydney. Por primera vez en la historia del festival, no hay un tema específico que guíe el trabajo de artistas y creadores, por lo que los visitantes podrán disfrutar de una creatividad sin precedentes en los eventos y experiencias cuidadosamente seleccionados de Luz, Inspiración, Música y Gastronomía de este año.

A partir de hoy, los asistentes al festival podrán disfrutar de más de 200 eventos durante 23 noches que despertarán sus sentidos, estimularán sus mentes y les permitirán descubrir maravillas inexploradas, ofreciendo tanto a los residentes como a los visitantes una oportunidad única para experimentar Sídney desde una perspectiva completamente nueva.

El programa de este año incluye más del 80% de eventos gratuitos tanto de día como de noche, un recorrido luminoso de 6,5 km con 43 instalaciones, proyecciones y obras de arte públicas a gran escala, así como el esperado regreso del espectáculo de drones, que este año brillará con intensidad sobre Cockle Bay en 22 actuaciones.

Además, el popular restaurante Vivid Fire Kitchen tiene una nueva sede en la reserva de Barangaroo y cuenta con una importante lista de figuras destacadas del mundo culinario, mientras que Vivid Minds (anteriormente Ideas) ofrece conversaciones y actuaciones de primer nivel a cargo de algunas de las mentes creativas más importantes del mundo.

El director del festival Vivid Sydney, Brett Sheehy AO, declaró: «Este año marca el inicio de una emocionante evolución de Vivid Sydney. Hemos ampliado el programa en todos sus pilares, hemos dado más libertad a los artistas y hemos eliminado las limitaciones creativas de tener que centrarse en un único tema clave».

«Los visitantes pueden esperar una experiencia más inmersiva e interactiva que les animará a explorar nuevos lugares, instalaciones inesperadas y a disfrutar más del festival, tanto de noche como de día».

«Hemos vuelto a la esencia de lo que representa Vivid Sydney, que es aprovechar la creatividad, y a través de esto, tenemos una plataforma increíble para mostrar el talento australiano más destacado, así como la oportunidad de traer también a Sídney a talentos internacionales legendarios».

Socios de Vivid Sydney

Kia y Samsung Electronics Australia regresan como socios principales para 2026.

Kia regresa por quinto año consecutivo como socio principal y exhibirá Kia Refraction en Bligh & Barney Reserve.

Samsung activará Sky Portal Studio, una instalación escultórica inmersiva e interactiva, en First Fleet Park, con motivo de su quinto año como socio.

IREN, orgulloso patrocinador del Star-Bound: Vivid Sydney Drone Show, se une a la lista de patrocinadores principales en 2026.

Lilly Australia se une como socio oficial en 2026. Para celebrar su 150 aniversario, Lilly presentará un panel en el marco de Vivid Minds titulado "Un nuevo horizonte para la salud".

Uber también se une a ellos como socio oficial, con zonas exclusivas de recogida y entrega en toda su área de influencia.

Dine Out with Uber Eats también será el patrocinador principal del escenario Food for Thought en la cocina Vivid Fire.

La organización benéfica colaboradora del festival en 2026 es Foodbank NSW & ACT, que estará presente en Tumbalong Park con su instalación interactiva llamada Foodbank Truck Packer.

Vivid Sydney se celebra del viernes 22 de mayo al sábado 13 de junio. Para más información, visite vividsydney.com.

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