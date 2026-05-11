利妍榮獲2026年EcoVadis金牌評級 持續踐行可持續美妝承諾
新聞提供者Meiyume
11 5月, 2026, 10:23 CST
香港2026年5月11日 /美通社/ -- 利妍（集團）有限公司(Meiyume (Group) LTD)榮獲2026年度EcoVadis金牌評級，綜合評分優於全球96%的參評企業，躋身全球可持續發展表現頂尖企業之列。
EcoVadis從環境、勞工與人權、商業道德、可持續採購四大維度對企業進行評估。此次金牌評級充分彰顯了利妍在供應鏈全環節深度踐行可持續發展理念的卓越成效與堅定決心。
隨著全球監管要求日益嚴格，以及消費者對透明化與負責任經營不斷提升的期望，供應商的可持續發展承諾愈發關鍵。在此背景下，選擇優質合作夥伴至關重要。以利妍為代表的企業，不僅能提供更具社會責任感、面向未來的解決方案，更團結全供應鏈夥伴共同提升整體可持續發展標準。
全面可持續發展戰略：利妍「5P」框架
利妍以「5P」框架指導可持續經營，實現業務全域深度融合：
產品(Product)：推動配方與包裝的可持續創新
流程(Process)：完善負責任採購與供應鏈管理實踐
場所(Places)：提升運營效率與環境績效
人員(People)：打造包容、互助的工作環境
原則(Principle)：堅守嚴格的治理與合規標準
可持續發展，永不止步
EcoVadis金牌評級是一個重要的里程碑，而利妍在可持續發展道路上永不停歇。公司將持續強化可持續發展表現，助力美妝個護品牌實現可持續發展目標。
關於利妍
利妍前身為LF Beauty，以可持續發展理念與市場洞察為核心，提供包裝設計、原始設計製造(ODM)、原始設備製造(OEM)等端到端美妝解決方案。依托旗下美妝智能平台(Beauty Intelligence Platform)及全球採購網絡，利妍以高效、智能及負責任的方式，將品牌願景轉化為落地產品。
官網：https://meiyume.com/
地址：香港九龍長沙灣道800號香港紡紗工業大廈一期及二期2樓
SOURCE Meiyume
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