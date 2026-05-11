利妍榮獲2026年EcoVadis金牌評級 持續踐行可持續美妝承諾

隨著全球監管要求日益嚴格，以及消費者對透明化與負責任經營不斷提升的期望，供應商的可持續發展承諾愈發關鍵。在此背景下，選擇優質合作夥伴至關重要。以利妍為代表的企業，不僅能提供更具社會責任感、面向未來的解決方案，更團結全供應鏈夥伴共同提升整體可持續發展標準。

全面可持續發展戰略：利妍「5P」框架

利妍以「5P」框架指導可持續經營，實現業務全域深度融合：

產品(Product)：推動配方與包裝的可持續創新

流程(Process)：完善負責任採購與供應鏈管理實踐

場所(Places)：提升運營效率與環境績效

人員(People)：打造包容、互助的工作環境

原則(Principle)：堅守嚴格的治理與合規標準

可持續發展，永不止步

EcoVadis金牌評級是一個重要的里程碑，而利妍在可持續發展道路上永不停歇。公司將持續強化可持續發展表現，助力美妝個護品牌實現可持續發展目標。

關於利妍

利妍前身為LF Beauty，以可持續發展理念與市場洞察為核心，提供包裝設計、原始設計製造(ODM)、原始設備製造(OEM)等端到端美妝解決方案。依托旗下美妝智能平台(Beauty Intelligence Platform)及全球採購網絡，利妍以高效、智能及負責任的方式，將品牌願景轉化為落地產品。

官網：https://meiyume.com/

地址：香港九龍長沙灣道800號香港紡紗工業大廈一期及二期2樓

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