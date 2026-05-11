Meiyume (Group) LTD Meraih Peringkat Gold EcoVadis Tahun 2026, Memperkuat Komitmen terhadap Kecantikan Berkelanjutan

HONG KONG, 11 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Meiyume (Group) LTD telah berhasil meraih peringkat Gold EcoVadis untuk tahun 2026. Perusahaan ini menempati posisi persentil ke-96 secara global dan termasuk dalam jajaran perusahaan dengan performa keberlanjutan terbaik di dunia.

EcoVadis melakukan penilaian terhadap perusahaan dalam aspek lingkungan, tenaga kerja dan hak asasi manusia etika serta pengadaan berkelanjutan.

Meiyume - Ecovadis Gold 2026

Peringkat Gold ini mencerminkan kinerja Meiyume yang kuat serta dedikasi yang berkelanjutan dalam mengintegrasikan aspek keberlanjutan di seluruh rantai pasokannya.

Komitmen pemasok terhadap keberlanjutan menjadi semakin penting bagi merek, seiring upaya mereka untuk memenuhi persyaratan regulasi yang terus meningkat dan ekspektasi konsumen yang berkembang akan transparansi serta praktik yang bertanggung jawab. Dalam lanskap ini, memilih mitra yang tepat sangatlah penting. Mitra seperti Meiyume memainkan peran kunci dalam mengupayakan solusi yang lebih bertanggung jawab dan siap menghadapi masa depan, sekaligus membantu memperkuat standar keberlanjutan di seluruh rantai pasokan.

Strategi KeberlanjutanHolistik: Kerangka 5P Meiyume

Pendekatan keberlanjutanMeiyume dipandu oleh kerangka 5P: Product (Produk), Process (Proses), Places (Tempat), People (Orang) dan Principle (Prinsip) bagi memastikan integrasi menyeluruh dalam perniagaan:

Produk – Memajukan inovasi berkelanjutandalam formulasi dankemasan

Proses – Memperkuat praktik sumber daya yang bertanggung jawab dan rantai pasokan

Tempat – Meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja lingkungan

Orang– Memupuk tempat kerja yang inklusif dan mendukung

Prinsip – Mendukung tadbir urus kukuh serta standard pematuhan

Keberlanjutan sebagai Perjalanan yang Terus Berlanjut

Meskipun peringkat Gold EcoVadis menandai tonggak sejarah yang penting, Meiyume memandang keberlanjutan sebagai perjalanan yang terus berlanjut. Perusahaan tetap berkomitmen untuk memperkuat kinerja keberlanjutannya dan mendukung merek kecantikan serta perawatan diri dalam mencapai tujuan keberlanjutan mereka.

Latar Belakang Meiyume:

Dahulunya dikenali sebagai LF Beauty, Meiyume menawarkan solusi kecantikan dari hulu ke hilir — pengemasan, ODM, OEM—yang berasaskan keberlanjutandan wawasan. Didukungoleh Beauty Intelligence Platform serta rangkaian sumberglobal, Meiyume merealisasikan visi dengan ketangkasan, kecerdasan dan tanggungjawab.

