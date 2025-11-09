Le Battery Show Asia va de nouveau stimuler l'innovation en mars 2026

Le Battery Show Asia (TBSA) 2026 va faire son grand retour à l'AsiaWorld-Expo de Hong Kong.

HONG KONG, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Après le succès de l'édition asiatique inaugurale de The Battery Show en juillet 2025, qui a attiré 17 893 professionnels venus de 132 pays et régions et 314 exposants (en même temps que Data Center Asia et Build4Asia), le TBSA 2026 est sur le point de dépasser toutes les attentes. L'événement se déroulera sur une surface d'exposition élargie de 22 000 mètres carrés et accueillera plus de 350 exposants internationaux et 20 000 acheteurs professionnels.

Couverture complète du secteur

Le TBSA 2026 se déroulera au même endroit que le Mobility Tech Asia et l'Energy Storage Asia inaugural. Ces événements créeront une plateforme qui couvrira l'ensemble de la chaîne du secteur des nouvelles énergies, en présentant :

des technologies de pointe pour les batteries

des systèmes de stockage de l'énergie et ingénierie

des systèmes de recyclage et de gestion des batteries

une infrastructure de recharge et d'échange de pointe

Participation mondiale et possibilités de mise en réseau

Le TBSA 2026 devrait attirer plus de 20 000 professionnels internationaux, y compris des décideurs, des experts techniques, des ingénieurs et des fabricants de marchés clés tels que l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon, la Corée du Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Inde et le Moyen-Orient. Notamment, plus de 65 % des participants seront des décideurs de haut niveau.

En outre, le TBSA 2026 réunira plus de 100 délégations d'acheteurs nationaux et internationaux provenant de gouvernements, d'organisations et d'entreprises de premier plan et accueillera des activités VIP pour faciliter des rapprochements d'entreprise précis, favorisant ainsi des collaborations internationales très efficaces.

Partage des connaissances et dialogues de haut niveau

La conférence TBSA 2026 portera sur les dernières politiques, technologies innovantes et tendances du marché dans le domaine des batteries, du stockage de l'énergie et de la nouvelle mobilité énergétique. Avec 15 thèmes abordés et plus de 150 intervenants experts et leaders du secteur venant du monde entier, l'événement offrira une plateforme de premier ordre pour l'échange de connaissances et les discussions techniques. Des intervenants de haut niveau de CATL, Siemens, Schneider Electric et Henkel ont confirmé leur participation.

Partenariats stratégiques pour une expansion mondiale

Le TBSA 2026 collaborera avec plus de 50 partenaires internationaux, dont la Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE), le Ministère de l'énergie des Philippines, la Light Electric Vehicle Association (LEVA), l'European Association for Storage of Energy (EAEST) et la Korea Electric Vehicle Industry Association (KEVIA). Ces partenariats visent à stimuler les échanges internationaux et à favoriser les opportunités de développement gagnant-gagnant.

Qu'il s'agisse de présenter les derniers produits, d'explorer les tendances du secteur ou d'étendre les réseaux mondiaux d'entreprises, le TBSA 2026 est la plateforme idéale pour les entreprises qui souhaitent saisir les nouvelles opportunités et se positionner en vue d'une croissance future.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2510565/Logo_the_batter_show_asia_big.jpg