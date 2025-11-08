더 배터리 쇼 아시아, 2026년 3월 다시 혁신을 이끌다

더 배터리 쇼 아시아 (TBSA) 2026이 홍콩 아시아월드엑스포 ( AsiaWorld-Expo ) 에서 성대한 귀환을 준비 중이다 .

홍콩 2025년 11월 8일 /PRNewswire/ -- 2025년 7월 개최된 제1회 더 배터리 쇼 아시아(The Battery Show Asia, 이하 TBSA)가 132개국 및 지역에서 1만 7893명의 업계 전문가와 314개 전시업체(데이터 센터 아시아(Data Center Asia) 및 빌드4아시아(Build4Asia)와 공동 개최)를 유치하며 성공적으로 막을 내린 가운데 TBSA 2026도 기대를 뛰어넘는 성과를 낼 것으로 기대된다. 전시 면적을 2만 2000제곱미터로 확장해 개최될 TBSA 2026에는 350곳 이상의 글로벌 전시업체와 약 2만 명의 전문 바이어가 참여할 예정이다.

포괄적인 산업 커버리지

TBSA 2026 은 모빌리티 테크 아시아(Mobility Tech Asia) 및 제1회 에너지 스토리지 아시아(Energy Storage Asia)와 동시에 개최된다. 두 행사는 신에너지 산업 공급망 전반을 아우르는 플랫폼을 구축하며 다음과 같은 분야의 최신 기술을 선보일 예정이다.

첨단 배터리 기술

에너지 저장 시스템 및 엔지니어링

배터리 재활용 및 관리 시스템

최첨단 충전 및 배터리 교환 인프라

글로벌 참여 및 네트워킹 기회

TBSA 2026 에는 한국, 유럽, 북미, 일본, 동남아시아, 인도, 중동 등 주요 시장의 정책 결정자, 기술 전문가, 엔지니어, 제조업체를 포함한 2만 명 이상의 국제 전문가들이 참여할 것으로 예상된다. 특히, 참가자의 65% 이상이 고위급 의사 결정권자가 될 가능성이 크다.

또한 TBSA 2026은 정부, 기관, 선도기업에서 온 100개 이상의 국내외 구매자 대표단을 체계적으로 지원하고, 정확한 비즈니스 매칭을 촉진하며, 고효율의 글로벌 협력을 조성하기 위한 VIP 활동을 주최할 예정이다.

지식 공유 및 고위급 대화

TBSA 2026 콘 퍼런스는 배터리, 에너지 저장, 신에너지 모빌리티 분야의 최신 정책, 혁신 기술 및 시장 동향에 초점을 맞출 예정이다. 15개 트랙과 전 세계 150명 이상의 전문가 연사와 업계 리더들이 참여하는 본 행사는 지식 교류와 기술 토론을 위한 프리미엄 플랫폼을 제공할 것이다. CATL, 지멘스(Siemens), 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric), 헨켈(Henkel)의 고위급 연사들의 참여가 확정된 상태다.

글로벌 확장을 위한 전략적 파트너십

TBSA 2026 은 한국전기차산업협회(KEVIA), 말레이시아 대외무역개발공사(Malaysia External Trade Development Corporation•MATRADE), 필리핀 에너지부(Department of Energy Philippines), 경량전기차협회(Light Electric Vehicle Association•LEVA), 유럽에너지저장협회(European Association for Storage of Energy•EASE) 등 50여 개 글로벌 파트너사와 협력한다. 이러한 파트너십을 통해 국제 교류를 촉진하고 상생 발전 기회를 창출하는 게 목표다.

TBSA 2026은 최신 제품 전시, 산업 동향 탐색, 글로벌 비즈니스 네트워크 확장 등 기업이 새로운 기회를 포착하고 미래 성장을 위한 입지를 다질 수 있는 이상적인 플랫폼 역할을 할 것이다.

SOURCE The Battery Show Asia