The Battery Show Asia、2026年3月に開催、イノベーションに再び火をつける

The Battery Show Asia （TBSA ）2026 が香港のアジアワールドエキスポ（AsiaWorld-Expo ）で華々しく復活する予定です。

香港、2025年11月8日 /PRNewswire/ -- 2025年7月に開催された第1回アジア版The Battery Showは、132の国と地域から17,893人の専門家が来場し、314の出展者（Data Center AsiaおよびBuild4Asiaとの共催）が参加して大成功を収めましたが、TBSA 2026も期待を上回る見込みです。このイベントでは、展示エリアが22,000平方メートルに拡大され、世界中から350社を超える出展者と20,000人以上のプロのバイヤーが参加します。

各種産業分野を包括的にカバー

TBSA 2026 は、モビリティ・テック・アジア（Mobility Tech Asia）および初開催のエネルギー・ストレージ・アジア（Energy Storage Asia）と同時に開催されます。これらのイベントでは、新しいエネルギー産業チェーン全体にわたるプラットフォームが構築され、次の内容が紹介されます。

高度なバッテリ技術

エネルギー貯蔵システムとエンジニアリング

バッテリのリサイクルおよび管理システム

最先端の充電およびバッテリ交換インフラ

グローバルな参加とネットワーキングの機会

TBSA 2026 には、ヨーロッパ、北米、日本、韓国、東南アジア、インド、中東などの主要市場から、政策立案者、技術専門家、エンジニア、メーカーなど、20,000人を超える国際的な専門家が参加すると予想されています。注目すべきは、参加者の65%以上が上級管理職レベルの意思決定者であることです。

さらに、TBSA 2026では、政府、組織、大手企業から100を超える国内外のバイヤー団体の参加を組織し、VIP向けアクティビティを実施することで、精度の高いビジネス・マッチメイキングと効率の高いグローバル・コラボレーションを促進します。

知識の共有とハイレベル対話

TBSA 2026 カンファレンス では、バッテリ、エネルギー貯蔵、新エネルギー・モビリティに関する最新のポリシー、革新的なテクノロジー、市場動向に焦点が当てられます。このイベントでは、15のトラックと、世界中から150人を超える専門家の講演者や業界リーダーが参加し、知識の交換と技術的な議論のために最高のプラットフォームを提供します。CATL、Siemens、Schneider Electric、Henkelの上級管理職クラスの講演者が参加を確定しています。

グローバル展開のための戦略的パートナーシップ

TBSA 2026 は、Malaysia External Trade Development Corporation（MATRADE）、Department of Energy Philippines、Light Electric Vehicle Association（LEVA）、European Association for Storage of Energy（EAEST）、Korea Electric Vehicle Industry Association（KEVIA）など、50を超える世界的パートナーと協力します。これらのパートナーシップは、国際交流を促進し、双方に利益のある開発機会を促進することを目的としています。

最新製品の展示、業界動向の調査、グローバル・ビジネス・ネットワークの拡大など、TBSA 2026は、企業が新たな機会を捉え、将来の成長に向けて自社を位置付けるための理想的なプラットフォームです。

SOURCE The Battery Show Asia