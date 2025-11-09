The Battery Show Asia volverá a impulsar la innovación en marzo de 2026

Battery Show Asia (TBSA) 2026 regresará por todo lo alto en AsiaWorld-Expo, Hong Kong.

HONG KONG, 10 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Tras el éxito de la edición de Asia inaugural de The Battery Show en julio de 2025, que atrajo a 17.893 profesionales de 132 países y regiones y a 314 expositores (celebrada conjuntamente con Data Center Asia y Build4Asia), TBSA 2026 promete superar todas las expectativas. El evento contará con una superficie de exposición ampliada de 22.000 metros cuadrados y acogerá a más de 350 expositores internacionales y 20.000 compradores profesionales.

Cobertura integral de la industria

TBSA 2026 se celebrará conjuntamente con Mobility Tech Asia y la primera edición de Energy Storage Asia. Estos eventos crearán una plataforma que abarca toda la cadena de valor de la industria de las nuevas energías, mostrando:

Tecnologías avanzadas de baterías

Sistemas e ingeniería de almacenamiento de energía

Sistemas de reciclaje y gestión de baterías

Infraestructura de carga e intercambio de vanguardia

Oportunidades de participación y creación de redes globales

TBSA 2026 se espera que atraiga a más de 20.000 profesionales internacionales, entre ellos responsables políticos, expertos técnicos, ingenieros y fabricantes de mercados clave como Europa, Norteamérica, Japón, Corea del Sur, el Sudeste Asiático, India y Oriente Medio. Cabe destacar que más del 65 % de los asistentes serán altos cargos directivos.

Además, TBSA 2026 organizará más de 100 delegaciones de compradores nacionales e internacionales procedentes de gobiernos, organizaciones y empresas líderes, y ofrecerá actividades VIP para facilitar el establecimiento de relaciones comerciales estratégicas y fomentar colaboraciones globales de alta eficiencia.

Intercambio de conocimientos y diálogos de alto nivel

TBSA 2026 Conference se centrará en las últimas políticas, tecnologías innovadoras y tendencias del mercado en baterías, almacenamiento de energía y movilidad energética. Con 15 áreas temáticas y más de 150 ponentes expertos y líderes del sector de todo el mundo, el evento ofrecerá una plataforma de primer nivel para el intercambio de conocimientos y debates técnicos. Ponentes de alto nivel de CATL, Siemens, Schneider Electric y Henkel han confirmado su participación.

Alianzas estratégicas para la expansión global

TBSA 2026 colaborará con más de 50 socios internacionales, entre ellos la Corporación de Desarrollo del Comercio Exterior de Malasia (MATRADE), el Departamento de Energía de Filipinas, la Asociación de Vehículos Eléctricos Ligeros (LEVA), la Asociación Europea para el Almacenamiento de Energía (EAEST) y la Asociación Coreana de la Industria de Vehículos Eléctricos (KEVIA). Estas alianzas buscan impulsar el intercambio internacional y fomentar oportunidades de desarrollo mutuamente beneficiosas.

Ya sea para presentar los productos más novedosos, explorar las tendencias del sector o ampliar las redes comerciales globales, TBSA 2026 es la plataforma ideal para que las empresas aprovechen las oportunidades emergentes y se posicionen para el crecimiento futuro.